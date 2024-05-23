ШВЛ та зупинка серця: дружина Віктора Павліка повідомила, що співак переніс складну операцію

Про це вона повідомила в instagram.

Блогерка Катерина Репяхова поділилася подробицями про стан здоровʼя свого чоловіка, українського музиканта Віктора Павліка. За словами Репяхової, артист переніс 4-годинну операцію, через яку провів 10 днів у лікарні.

Вона зазначила, що під час операції у Павліка зупинилося серце, його підʼєднали до апарату штучної вентиляції легень, під яким він провів пів доби.

"10 днів у лікарні. 4 години операції. Пів години зупинки мого коханого серця. Пів години апарату штучного кровообігу. 2 доби в реанімації. Пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам", - написала Катерина.

Вона додала, що 2 доби провела без звʼязку, чекаючи на новини з реанімації. Нині артист проходить реабілітацію.

Раніше блогерка розповідала про проблеми зі здоровʼям співака. Вона зазначала, що на його стан вплинули погані звички, ненормований графік, завантаженість тощо.