ШВЛ та зупинка серця: дружина Віктора Павліка повідомила, що співак переніс складну операцію
Українська блогерка, дружина співака Віктора Павліка Катерина Репяхова розповіла, що артист переніс 4-годинну операцію, під час якої в нього зупинялося серце
Про це вона повідомила в instagram.
Блогерка Катерина Репяхова поділилася подробицями про стан здоровʼя свого чоловіка, українського музиканта Віктора Павліка. За словами Репяхової, артист переніс 4-годинну операцію, через яку провів 10 днів у лікарні.
Вона зазначила, що під час операції у Павліка зупинилося серце, його підʼєднали до апарату штучної вентиляції легень, під яким він провів пів доби.
"10 днів у лікарні. 4 години операції. Пів години зупинки мого коханого серця. Пів години апарату штучного кровообігу. 2 доби в реанімації. Пів доби ШВЛ і очікування, коли почне дихати сам", - написала Катерина.
Вона додала, що 2 доби провела без звʼязку, чекаючи на новини з реанімації. Нині артист проходить реабілітацію.
Раніше блогерка розповідала про проблеми зі здоровʼям співака. Вона зазначала, що на його стан вплинули погані звички, ненормований графік, завантаженість тощо.
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