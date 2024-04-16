Сини Маккартні та Леннона Джеймс та Шон Оно випустили спільну пісню Primrose Hill та пропонують фанам знятися в кліпі
Син Пола та покійної Лінди Маккартні Джеймс Маккартні записав нову пісню зі своїм близьким другом, сином Джона Леннона Шоном Оно Ленноном, Primrose Hill
Про це повідомляє Variety.
Реліз композиції Primrose Hill відбувся 12 квітня.
"У дитинстві я бачив у Шотландії чудовий літній день. Продовживши, я побачив своє справжнє кохання та рятівника у своїй уяві. Primrose Hill — це про те, щоб почати з себе і знайти цю людину", - написав Джеймс Маккартні 2 квітня перед релізом пісні.
Джеймс Маккартні брав участь у сольній музиці обох своїх батьків, а також випустив кілька власних записів. Шон Оно Леннон випустив кілька сольних записів і виступав з такими групами, як Cibo Matto, його власною Ghost of a Saber Tooth Tiger і Lennon Claypool Delirium.
Пол Маккартні також вирішив просувати пісню свого сина в соціальних мережах.
"У мого сина Джеймса є нова пісня під назвою Primrose Hill — подивіться! І велика любов до Шона Оно Леннона, який став співавтором пісні", - зазначив він у Facebook.
Окрім цього, Джеймс Маккартні оголосив конкурс, запропонувавши закоханим парам ділитися своїми відео під пісню Primrose Hill, які "відображають суть кохання та романтики в їхньому улюбленому місці". На відео, знятому його сестрою Мері Маккартні, сам Джеймс танцює під нічним небом під баладу.
Ролики прийматимуть до 19 квітня. Переможці отримають можливість знятися у кліпі на трек.
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