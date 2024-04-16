Сини Маккартні та Леннона Джеймс та Шон Оно випустили спільну пісню Primrose Hill та пропонують фанам знятися в кліпі

Про це повідомляє Variety.

Реліз композиції Primrose Hill відбувся 12 квітня.

"У дитинстві я бачив у Шотландії чудовий літній день. Продовживши, я побачив своє справжнє кохання та рятівника у своїй уяві. Primrose Hill — це про те, щоб почати з себе і знайти цю людину", - написав Джеймс Маккартні 2 квітня перед релізом пісні.

Джеймс Маккартні брав участь у сольній музиці обох своїх батьків, а також випустив кілька власних записів. Шон Оно Леннон випустив кілька сольних записів і виступав з такими групами, як Cibo Matto, його власною Ghost of a Saber Tooth Tiger і Lennon Claypool Delirium.

Пол Маккартні також вирішив просувати пісню свого сина в соціальних мережах.

"У мого сина Джеймса є нова пісня під назвою Primrose Hill — подивіться! І велика любов до Шона Оно Леннона, який став співавтором пісні", - зазначив він у Facebook.

Окрім цього, Джеймс Маккартні оголосив конкурс, запропонувавши закоханим парам ділитися своїми відео під пісню Primrose Hill, які "відображають суть кохання та романтики в їхньому улюбленому місці". На відео, знятому його сестрою Мері Маккартні, сам Джеймс танцює під нічним небом під баладу.

Ролики прийматимуть до 19 квітня. Переможці отримають можливість знятися у кліпі на трек.