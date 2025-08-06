Слідство ідентифікувало ще одного співучасника вбивства письменника Вакуленка на Харківщині

Про це повідомила пресслужба Харківської обласної прокуратури.

"Новим фігурантом провадження є уродженець міста Луганськ, командир взводу 4-ї роти 4-го батальйону 204-го стрілецького полку так званої ЛНР, що входить до складу 2-го армійського корпусу 8-ї загальновійськової армії південного військового округу збройних сил РФ із позивним "Кірʼян", - ідеться у повідомленні.

У березні 2022 року, під час окупації частини Харківщини, він разом із російськими військовими викрав Вакуленка з дому, катував його, а потім розстріляв. Також він причетний до незаконного ув’язнення та пограбування місцевого жителя.

"Усі ці дії відбувалися за умов, коли окупанти достеменно знали, що йдеться про цивільних осіб, які не брали участі у бойових діях, а отже — перебували під захистом міжнародного гуманітарного права", - наголосили у прокуратурі.

Окупанту інкримінують жорстоке поводження з цивільним населенням, поєднане з умисним вбивством, та вчинення інших порушень законів і звичаїв війни, вчинених за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 27, ч. 2 ст. 28, ч.ч. 1, 2 ст. 438 КК України — в редакції КК України станом на момент вчинення кримінального правопорушення).

Нагадаємо, Володимир Вакуленко був убитий під час російської окупації Ізюмського району Харківської області. Довгий час його вважали безвісти зниклим, але наприкінці листопада минулого року ДНК-експертиза підтвердила, що одне з тіл, знайдених після деокупації регіону, належить письменникові. Відомо, що його застрелили у проміжку між 24 березня і 12 травня 2022 року.

У 2023 році Вакуленка посмертно нагородили премією Prix Voltaire Special Award, а в листопаді 2024 року його щоденник видали в Польщі.