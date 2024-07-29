Соловій прокоментувала свою нецензурну лайку на сцені в Чорноморську щодо радянської назви міста
Українська співачка Христина Соловій, яка днями на сцені в Чорноморську нецензурно схарактеризувала стару назву міста, пожартувала про обурення українців її висловлюваннями
Своєю думкою вона поділилась в соцмережі Х.
Українська співачка Христина Соловій, яка під час виступу в Чорноморську на Одещині лайливо висловилася про колишню назву міста - Іллічівськ, відреагувала на критику і обурення українців.
"Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці", - написала Соловій.
У п'ятницю, 26 липня, співачка стала однією з учасниць фестивалю "Виделкаfest. Спілкуючись із глядачами, артистка запитала, чи подобається їм стара назва, а потім прокоментувала колишню назву "Іллічівськ" сама: "Повна х**ня".
Інцидент потрапив на відео, і в соцмережах частина користувачів розкритикувала Соловій за грубу лексику. Разом із тим інші подякували артистці за те, що привернула увагу до важливості декомунізації.
Пізніше організатори фестивалю перепросили за слова Христини Соловій.
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