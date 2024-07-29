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Головна Культура Соловій прокоментувала свою нецензурну лайку на сцені в Чорноморську щодо радянської назви міста

Соловій прокоментувала свою нецензурну лайку на сцені в Чорноморську щодо радянської назви міста

Дар'я Тарасова
29 липня, 2024 понедiлок
12:50
Культура Христина Соловій

Українська співачка Христина Соловій, яка днями на сцені в Чорноморську нецензурно схарактеризувала стару назву міста, пожартувала про обурення українців її висловлюваннями

Зміст

Своєю думкою вона поділилась в соцмережі Х.

Українська співачка Христина Соловій, яка під час виступу в Чорноморську на Одещині лайливо висловилася про колишню назву міста - Іллічівськ, відреагувала на критику і обурення українців.

"Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці", - написала Соловій.

У п'ятницю, 26 липня, співачка стала однією з учасниць фестивалю "Виделкаfest. Спілкуючись із глядачами, артистка запитала, чи подобається їм стара назва, а потім прокоментувала колишню назву "Іллічівськ" сама: "Повна х**ня".

Інцидент потрапив на відео, і в соцмережах частина користувачів розкритикувала Соловій за грубу лексику. Разом із тим інші подякували артистці за те, що привернула увагу до важливості декомунізації.

Пізніше організатори фестивалю перепросили за слова Христини Соловій.
 

Теги:
музика
скандал
Чорноморськ
Христина Соловій
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