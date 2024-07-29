Соловій прокоментувала свою нецензурну лайку на сцені в Чорноморську щодо радянської назви міста

Своєю думкою вона поділилась в соцмережі Х.

Українська співачка Христина Соловій, яка під час виступу в Чорноморську на Одещині лайливо висловилася про колишню назву міста - Іллічівськ, відреагувала на критику і обурення українців.

"Куплю або прийму в подарунок примірник української обсценної лексики. Ніде не можу знайти, розкупили матюкливі українці", - написала Соловій.

У п'ятницю, 26 липня, співачка стала однією з учасниць фестивалю "Виделкаfest. Спілкуючись із глядачами, артистка запитала, чи подобається їм стара назва, а потім прокоментувала колишню назву "Іллічівськ" сама: "Повна х**ня".

Інцидент потрапив на відео, і в соцмережах частина користувачів розкритикувала Соловій за грубу лексику. Разом із тим інші подякували артистці за те, що привернула увагу до важливості декомунізації.

Пізніше організатори фестивалю перепросили за слова Христини Соловій.

