Співачка Jessie J оголосила, що в неї діагностували обсесивно-компульсивний розлад

Про це пише The Guardian.

36-річна британська попспівачка та авторка пісень Джессіка Корніш, більш відома як Jessie J, розповіла, що в неї діагностували обсесивно-компульсивний розлад (ОКР) і синдром дефіциту уваги та гіперактивність (СДУГ). У дописі в instagram вона поділилась, що народження дитини минулого року "набагато більше виявило" ознаки цих синдромів.

Вона розповіла, що дізналася про свій діагноз три місяці тому.

"Чимало людей реагували наступним чином: "Так, ми це й так знали" (і я впевнена, що дехто з вас зараз думають те саме), і звісно, я певною мірою теж це знала, але народження дитини... викрило це значно більше, що певною мірою втішило, оскільки це зробило його менш важким і страшним. Але іноді я відчував, що я не можу про це говорити", - зазначила Jessie J.

СДУГ – це стан, який впливає на поведінку людей і може викликати в них відчуття неспокою або імпульсивності.

Служба охорони здоров’я Великої Британії каже, що ОКР – це стан психічного здоров’я, коли людина має нав’язливі думки та компульсивну поведінку, що може заважати її життю.

"Це дивно, коли ти знаєш, що була трохи іншою і відчувала речі по-іншому все своє життя, і нарешті одного дня, коли ти найменше цього очікуєш, хтось справді пояснює, чому. А ти не можеш уникати цього", - додала співачка.

Вона також уточнила, що СДУГ має "широкий спектр", і сама вона відчуває, що це "надздібність, доки ви дивитеся на це з правильного погляду і поруч з вами є правильні люди, які можуть керувати цим разом з вами".

Jessie J зауважила, що це змусило її переосмислити все своє життя: якою вона була, як ставиться до речей, проаналізувати стосунки, які вона мала, як вона працює і кохає.

"Це додало мені сили і, чесно кажучи, іноді переповнювало мене все одночасно. Якщо мені щось дали соціальні медіа, то це шанс налагодити стосунки, спілкуватися та лікувати незнайомців, які мають добрі серця і переживають подібне", - додала зірка.

