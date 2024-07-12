Співачка MELANYA переспівала хіт Ірини Білик 1995 року "Ти мій"

Про це Еспресо повідомили у пресслужбі виконавиці.

Українська співачка MELANYA зробила авторський переспів пісні Ірини Білик "Ти мій". За її словами, вона була прихильницею творчості народної артистки з 15 років, а ця композиція була її найулюбленішою. Команда MELANYA змогла отримати права на виконання цієї пісні.

"Ти мій", за словами артистки, передає її особисту історію, тому вона для неї близька. У співачки було болісне розставання, яке вона важко переживала, і на той час пісня Ірини Білик "Ти мій" врятувала її.

"Насправді коли я приходжу на студію, працюю зі саундпродюсерами, мені всі кажуть, що я тембрально схожа на Ірину Білик. І я завжди при цьому згадую її пісню "Ти мій", бо вона близька для мене", - зазначила MELANYA.

Відео на пісню створив режисер Влад Шеріф.



