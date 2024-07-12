Співачка MELANYA переспівала хіт Ірини Білик 1995 року "Ти мій"
Українська співачка MELANYA випустила кавер на пісню народної артистки України Ірини Білик "Ти мій" та представила кліп, в якому показала свою особисту історію
Про це Еспресо повідомили у пресслужбі виконавиці.
Українська співачка MELANYA зробила авторський переспів пісні Ірини Білик "Ти мій". За її словами, вона була прихильницею творчості народної артистки з 15 років, а ця композиція була її найулюбленішою. Команда MELANYA змогла отримати права на виконання цієї пісні.
"Ти мій", за словами артистки, передає її особисту історію, тому вона для неї близька. У співачки було болісне розставання, яке вона важко переживала, і на той час пісня Ірини Білик "Ти мій" врятувала її.
"Насправді коли я приходжу на студію, працюю зі саундпродюсерами, мені всі кажуть, що я тембрально схожа на Ірину Білик. І я завжди при цьому згадую її пісню "Ти мій", бо вона близька для мене", - зазначила MELANYA.
Відео на пісню створив режисер Влад Шеріф.
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