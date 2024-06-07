Співачку Трінчер помітили на весіллі в Молдові в компанії росіян і гурту "Мачете", який підтримує війну
Українська співачка Анна Трінчер публікує в соцмережах фото з Києва, насправді перебуваючи в цей момент на весіллі у Молдові, де виступив український гурт "Мачете", музиканти якого виступають у РФ
Про це повідомляє "Музвар".
Українська співачка Анна Трінчер вирішила не афішувати перебування на весіллі блогерки Okay Eva та Серьожі 01к, яке проходило у Молдові. До того, як видання "Музвар" оприлюднило відео, на якому Трінчер перебуває в компанії інших гостей, блогерка виставляла в сторіс в instagram відео, нібито перебуває в Києві.
За інформацією видання, багато запрошених відмовилися бути присутніми на весіллі, оскільки наречений запросив на святкування своїх російських рідних і друзів. Свій перший танець молодята танцювали під трек гурту з України "Мачете". Уродженець Кривого Рогу Ярослав Малий минулого року гастролював містами Росії та проживає нині у країні-агресорці.
Згідно з джерелами, Малий особисто був присутній на весіллі і виступав для гостей.
У відповідь на журналістський запит видання менеджмент Ані Трінчер зазначив, що нічого не коментуватиме з приводу появи співачки на весіллі. Проте одразу після цього виконавиця почала публікувати сторіс про весілля.
Фото: instagram Анни Трінчер
Минулого року уродженець Кривого Рогу Ярослав Малий, який є лідером гуртів Machete та "Токіо", провів 5 сольних концертів у РФ.
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