Співак Alexjazz презентував авторську обробку вірша Сосюри "Моя любов"

Про це повідомили у пресслужбі Alexjazz.

"В роботі з піснями на вірші поетів для мене важливо зберігати автентичність цих віршів, мінімально піддаючи їх змінам, а в ідеалі взагалі не змінюючи. Коли працюю над такою роботою, важливо зануритися також в історичний контекст автора, на скільки це можливо. І звісно ж працювати, дотримуючись норм авторського права. У цій роботі отримав офіційний дозвіл від родичів Володимира Сосюри", – зазначив Alexjazz.

Співак вважає, що виривати фрази та рядки з контекстів, позиціонуючи, що це створено на основі віршів, – це "паразитування на культурній спадщині". І наголошує, що варто розділяти, що таке "на основі", а що таке "надихнувся".

Вірш "Моя любов" був написаний 1940 року й, очевидно, присвячений дружині Володимира Сосюри, Марії, яка була завербована НКВС і стежила за чоловіком та його літературним оточенням. Згодом її заслали в концтабори. Після повернення із заслання Сосюри одружилися вдруге.

Над музичним продакшеном працювали paashee та 5entave, з якими Alexjazz працював над піснями "Смутний" і "Сірники", на вірші поетів доби Розстріляного відродження Михайля Семенка та Михайла Драй-Хмари. Реліз вийшов на новому лейблі Alexjazz "ГРАЙ".