США передали Україні історичні артефакти, викрадені Росією
У межах візиту міністра культури та стратегічних комунікацій Миколи Точицького до США американська сторона передала культурні цінності, викрадені РФ, які походять із тимчасово окупованих територій України
Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.
Заступник міністра нацбезпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс передав Миколі Точицькому чотири середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII ст.
За словами Сільверса, їх виявили, коли митні та прикордонні службовці в міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, побачили пакунок, у якому, як стверджувалося, містився набір для барбекю. Службовці оглянули його й відправили пакунок на перевірку.
"Потім наші експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали фотографії, і так було встановлено, що це предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України", - розповів Сільверс.
Наразі ще 7 цінностей у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.
"Кожен повернутий артефакт - це маленька перемога в нашій боротьбі за нашу ідентичність і, зрештою, за нашу перемогу. Наші артефакти - це символ ідеї України, її прагнення до свободи та незалежності. І поки ми маємо свою ідею, ми будемо жити, боротись і перемагати», - наголосив Точицький.
- Волинська митниця передала конфісковані цінності у Національний музей Голодомору та ще три інші музеї України.
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