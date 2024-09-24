США передали Україні історичні артефакти, викрадені Росією

Про це повідомляє Міністерство культури та стратегічних комунікацій.

Заступник міністра нацбезпеки США з питань стратегії, політики та планування Роберт Сільверс передав Миколі Точицькому чотири середньовічні залізні шаблі, датовані IX–XIII ст.

За словами Сільверса, їх виявили, коли митні та прикордонні службовці в міжнародному поштовому відділенні у Ньюарку, штат Нью-Джерсі, побачили пакунок, у якому, як стверджувалося, містився набір для барбекю. Службовці оглянули його й відправили пакунок на перевірку.

"Потім наші експерти звернулися до Національного музею історії України в Києві, передали фотографії, і так було встановлено, що це предмети культурної спадщини, скарби самобутнього минулого України", - розповів Сільверс.

Наразі ще 7 цінностей у процесі ідентифікації українськими експертами на основі наданих фотографій.

"Кожен повернутий артефакт - це маленька перемога в нашій боротьбі за нашу ідентичність і, зрештою, за нашу перемогу. Наші артефакти - це символ ідеї України, її прагнення до свободи та незалежності. І поки ми маємо свою ідею, ми будемо жити, боротись і перемагати», - наголосив Точицький.