Стало відомо, під яким номером виступлять на Євробаченні-2024 Alyona Alyona & Jerry Heil
Організатори Євробачення-2024 оголосили порядок виступів у півфіналах конкурсу, 7 і 9 травня
Про це повідомляє Суспільне.
Співачки Alyona Alyona & Jerry Heil, які представлятимуть на конкурсі Україну, виступлять на головній сцені Євробачення у першому півфіналі під номером 5.
За новими правилами, вперше представники країн "Великої п’ятірки"(Великої Британії, Франції, Німеччини, Італії й Іспанії) та країни-господарки Євробачення-2024, Швеції, також виступатимуть наживо під час півфіналів. Утім вони все одно автоматично проходитимуть у гранд-фінал конкурсу, який відбудеться 11 травня.
Порядок виступів учасників у першому півфіналі Євробачення-2024:
1. Кіпр
2. Сербія
3. Литва
4. Ірландія
Велика Британія
5. Україна
6. Польща
7. Хорватія
8. Ісландія
Німеччина
9. Словенія
10. Фінляндія
11. Молдова
Швеція
12. Азербайджан
13. Австралія
14. Португалія
15. Люксембург.
Країни, які виступлять цього вечора, проте не боротимуться за вихід до фіналу: Німеччина, Швеція, Велика Британія
У другому півфіналі, 9 травня, країни виступатимуть у такій послідовності:
1. Мальта
2. Албанія
3. Греція
4. Швейцарія
5. Чехія
Франція
6. Австрія
7. Данія
8. Вірменія
9. Латвія
Іспанія
10. Сан-Марино
11. Грузія
12. Бельгія
13. Естонія
Італія
14. Ізраїль
15. Норвегія
16. Нідерланди
Країни Великої п’ятірки, які автоматично проходять у фінал і виступатимуть цього вечора: Франція, Італія, Іспанія.
Фото: suspilne.media
- 68-й конкурс "Євробачення", участь у якому візьмуть представники 37 країн, у травні цього року прийматиме шведське місто Мальме. Півфінали Євробачення-2024 проведуть на стадіоні Malmö Arena 7 та 9 травня. Гранд-фінал відбудеться 11 травня. Jerry Heil та Alyona Alyona з піснею Teresa & Maria будуть представляти Україну на пісенному конкурсі, вони стали переможницями Нацвідбору.
- Шведський мовник SVT оголосив про зміни у голосуванні під час Євробачення-2024: віддати свій голос можна буде не наприкінці шоу, а тільки-но вийде перший учасник. Глядачі вдома зможуть віддавати свої голоси під час виконання пісень, а не чекати, доки всі конкурсанти виступлять.
- Українці можуть обрати пʼятьох членів національного журі, які оцінюватимуть виступи виконавців з інших країн у фіналі Євробачення-2024
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