Стануть батьками вчетверте: родина ведучого Мірошниченка подала документи на всиновлення другої дитини

Про це вона повідомила в Instagram.

Зіркове подружжя Тімур та Інна Мірошниченки, які виховують трьох дітей, подали документи на всиновлення дитини. Родина виховує двох біологічних дітей - 6-річну Мію і 4-річного Марка, та 3-річного Марселя, якого вони всиновили влітку минулого року.

Нині подружжя готується всиновити ще одну дитину. На шляху до зустрічі з дитиною багато бюрократичних складнощів, тому процес займає багато часу.

"Одна маленька вічність – і я знову офіційно кандидат в усиновлювачі!", – поділилась Інна в сторіс.

Вона показала стос особових справ кандидатів на усиновлення.

Фото: Instagram Інни Мірошниченко

Тімур та Інна Мірошниченко у шлюбі з 2018 року. Мірошниченки мріяли всиновити дитину давно, а після повномасштабного вторгнення Росії в Україну упевнились в цьому рішенні. Родина проходила спеціальне навчання для батьків-усиновлювачів, готувала своїх рідних дітей і лише потім розпочала процес усиновлення.

У червні подружжя написало заяву на усиновлення. Анкету хлопчика подружжя побачили наприкінці травня і одразу зрозуміли, що це їхній син. Вона з'явилася на сайті Мінсоцполітики, оскільки дитина вже вийшла на національний рівень. Наприкінці червня суд дозволив родині ведучого Мірошниченка всиновити дитину. 23 липня рішення набуває законної сили.

Багато усиновлювачів не були готові забрати цього хлопчика, адже він має багато діагнозів. За словами Інни Мірошниченко, в нього значне відставання в розвитку – він дуже рано народився з вагою 1,4 кг, пролежав в інтенсивній терапії і пережив важку операцію. У нього викривлена грудна клітка, є травми головного мозку. Окрім цього, він має вади психологічного розвитку. До того ж в нього грижа та є проблеми з очима.