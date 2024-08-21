Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула нагороду на премії Septimius Awards у Нідерландах

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що нагороду отримала українська журналістка та продюсерка Василіса Степаненко, яка спільно з режисером працювала в оточеному росіянами Маріуполі у 2022 році. На сцену вона вийшла з Анастасією, яка лежала вагітною в половому будинку Маріуполя під час бомбардувань.

"Це величезна честь бути на сцені сьогодні, і це величезна честь бути на сцені з цією родиною. Вона (Анастасія – ред.) була тоді вагітна своїм сином, коли росіяни бомбили пологовий будинок. Сьогодні йому майже три роки, як і війні. Повномасштабне вторгнення продовжується. Зараз Нідерланди стали для них тимчасовим домом… Я приїхала сюди з України, і вже завтра я повернуся, аби продовжити робити репортажі, розповідати ці важливі історії. Завдяки вам та фільмам ми можемо розповісти ці важливі історії, і ці люди отримають свій голос. І люди об'єднаються та продовжать робити свою роботу. Я думаю, що це може зробити цей світ кращим", - сказала Степаненко після вручення нагороди.

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Анастасія наголосила: “Цей фільм був створений з ризиком для життя. Завдяки йому ми бачимо всю правду та реалії. Це дуже важливо для України, Європи та всього світу”.