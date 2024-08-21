Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула нагороду на премії Septimius Awards у Нідерландах
20 серпня на премії Septimius Awards у Нідерландах український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав нагороду в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм"
Про це повідомляє Укрінформ.
Зазначається, що нагороду отримала українська журналістка та продюсерка Василіса Степаненко, яка спільно з режисером працювала в оточеному росіянами Маріуполі у 2022 році. На сцену вона вийшла з Анастасією, яка лежала вагітною в половому будинку Маріуполя під час бомбардувань.
"Це величезна честь бути на сцені сьогодні, і це величезна честь бути на сцені з цією родиною. Вона (Анастасія – ред.) була тоді вагітна своїм сином, коли росіяни бомбили пологовий будинок. Сьогодні йому майже три роки, як і війні. Повномасштабне вторгнення продовжується. Зараз Нідерланди стали для них тимчасовим домом… Я приїхала сюди з України, і вже завтра я повернуся, аби продовжити робити репортажі, розповідати ці важливі історії. Завдяки вам та фільмам ми можемо розповісти ці важливі історії, і ці люди отримають свій голос. І люди об'єднаються та продовжать робити свою роботу. Я думаю, що це може зробити цей світ кращим", - сказала Степаненко після вручення нагороди.
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Анастасія наголосила: “Цей фільм був створений з ризиком для життя. Завдяки йому ми бачимо всю правду та реалії. Це дуже важливо для України, Європи та всього світу”.
- 21 березня документальний фільм "20 днів у Маріуполі" зʼявився на всіх українських сервісах. Лише за перший вікенд онлайн-показів стрічка стала рекордсменкою серед документальних фільмів на всіх українських платформах. Її подивилась рекордна кількість глядачів.
- Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
- Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.
- Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.
- Документальний фільм Мстислава Чорнова про 20 днів облоги росіянами українського портового міста, що отримав перший для України "Оскар", зʼявиться на стримінговому сервісі.
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