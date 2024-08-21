Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула нагороду на премії Septimius Awards у Нідерландах

Стрічка "20 днів у Маріуполі" здобула нагороду на премії Septimius Awards у Нідерландах

Ксенія Золотова
21 серпня, 2024 середа
02:28
Культура Показ "20 днів у Маріуполі"в Таїланді

20 серпня на премії Septimius Awards у Нідерландах український фільм "20 днів у Маріуполі" режисера Мстислава Чернова отримав нагороду в категорії "Найкращий повнометражний документальний фільм"

Зміст

Про це повідомляє Укрінформ.

Зазначається, що нагороду отримала українська журналістка та продюсерка Василіса Степаненко, яка спільно з режисером працювала в оточеному росіянами Маріуполі у 2022 році. На сцену вона вийшла з Анастасією, яка лежала вагітною в половому будинку Маріуполя під час бомбардувань.

"Це величезна честь бути на сцені сьогодні, і це величезна честь бути на сцені з цією родиною. Вона (Анастасія – ред.) була тоді вагітна своїм сином, коли росіяни бомбили пологовий будинок. Сьогодні йому майже три роки, як і війні. Повномасштабне вторгнення продовжується. Зараз Нідерланди стали для них тимчасовим домом… Я приїхала сюди з України, і вже завтра я повернуся, аби продовжити робити репортажі, розповідати ці важливі історії. Завдяки вам та фільмам ми можемо розповісти ці важливі історії, і ці люди отримають свій голос. І люди об'єднаються та продовжать робити свою роботу. Я думаю, що це може зробити цей світ кращим", - сказала Степаненко після вручення нагороди.

Читайте також: "Ми робили свою роботу і показали, як воно є насправді": творці фільму "20 днів у Маріуполі" розповіли про зйомки в окупованому місті

Анастасія наголосила: “Цей фільм був створений з ризиком для життя. Завдяки йому ми бачимо всю правду та реалії. Це дуже важливо для України, Європи та всього світу”.

  • 21 березня документальний фільм "20 днів у Маріуполі" зʼявився на всіх українських сервісах. Лише за перший вікенд онлайн-показів стрічка стала рекордсменкою серед документальних фільмів на всіх українських платформах. Її подивилась рекордна кількість глядачів.
  • Цього року стрічка принесла перший в історії нашої держави  "Оскар" для України. Фільм переміг у номінації "Найкращий повнометражний документальний фільм".
  • Міністерство внутрішніх справ України показало відеоінтервʼю із заступником начальника відділу поліції Донеччини Володимиром Нікуліним, який став одним з головних героїв оскароносного документального фільму Мстислава Чернова "20 днів у Маріуполі" та допоміг знімальній групі виїхати з оточеного міста.
  • Воєнний кореспондент, режисер фільму "20 днів в Маріуполі" Мстислав Чернов поділився, що створювати стрічку було боляче протягом всього шляху.
  • Документальний фільм Мстислава Чорнова про 20 днів облоги росіянами українського портового міста, що отримав перший для України "Оскар", зʼявиться на стримінговому сервісі.
Теги:
Кіно
Україна
Маріуполь
кінофестиваль
Війна з Росією
Читайте також:
Придністров'я
Автор
18 серпня, 2024 неділя
"Ні на що не натякаю, але..." Волонтер Тарас Чмут оприлюднив карту Придністров'я
Автор Світлана Кравченко
19 серпня, 2024 понедiлок
Шпигували за ЗСУ і скоординували удар по енергооб'єкту: чинного й колишнього поліцейських підозрюють у держзраді
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "шторм зет" і перейшов на бік України
Автор Марія Науменко
20 серпня, 2024 вiвторок
Росіянин підірвав штаб з офіцерами РФ "Шторм Z" і перейшов на бік України: ГУР оприлюднило подробиці спецоперації "Очерет"
Київ
+24°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.16
    Купівля 41.16
    Продаж 41.62
  • EUR
    Купівля 45.36
    Продаж 46.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, середа
21 серпня
02:33
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
У ніч на 21 серпня росіяни атакують Україну безпілотниками з півдня: на Київщині працює ППО
02:14
обстріл
РФ вдарила по Сумщині КАБами, дронами, артилерією: загинула людина, ще двох поранено
02:01
Джо Байден
Байден затвердив секретний ядерний стратегічний план США, орієнтовний на стримування Китаю, - NYT
01:33
храм УПЦ МП в Ірпені
Естонська православна церква ухвалила нову редакцію статуту, в якій не згадується Московський патріархат
01:13
Пентагон
Пентагон: на Курщині ЗСУ продемонстрували доблесть, але довгострокові цілі Україна обговорює зі США
00:32
Оновлено
Херсонська область
Росіяни обстріляли Херсон та область: є загиблий, серед поранених дитина
00:21
Румунія, прапор Румунії
Румунія знову виявила біля кордону з Україною уламки російських дронів
00:16
Війна з Росією, ЗСУ, військові
На фронті відбулося 153 боєзіткнення: ситуація на Покровському та Торецькому напрямках напружена
2024, вiвторок
20 серпня
23:59
Лілль, Ліга чемпіонів
Ліга чемпіонів: результати матчів плей-офф 20 серпня
23:42
Може нести ядерний заряд: Пакистан заявив про успішне випробування балістичної ракети
22:53
Соловйов та путін
"На Курщині ЗСУ розстріляли двох людей, які евакуйовувалися вплав через річку": фейки росЗМІ за 20 серпня
22:40
Рамштайн, Ллойд Остін і Рустем Умеров
Засідання "Рамштайну" відбудеться 6 вересня у Німеччині, - "Радіо Свобода"
22:15
Олександр Усик
Усик назвав найважчий бій у своїй карʼєрі
21:59
Оновлено
обстріл Запоріжжя
РФ ударила по кафе на Запоріжжі: одну дитину вбито, трьох дітей та 18-річну дівчину поранено
21:51
Netflix
Акції Netflix зросли до рекордного рівня, перевищивши максимум 2021 року
21:46
Ексклюзив
Курська область
"Ніхто з цивільних не чинив спротив": нардеп Костенко про реакцію росіян на українських військових у Курській області
21:16
Гантер Байден
Син президента США Байдена програв апеляцію у справі про ухилення від сплати податків
20:54
генератор, блекаут
В Укренерго спрогнозували ситуацію щодо відключень електрики на наступний тиждень
20:31
Аналітика
Сергій Згурець
На Донецькому напрямку ворог зберігає тактичну ініціативу, а на Курському - нарощує кількість особового складу. Колонка Сергія Згурця
20:12
Ексклюзив
обшуки у церкві УПЦ МП у Львові
Щоб поставити крапку в існуванні російської церкви в Україні, потрібні ефективні дії уряду, - Княжицький
20:03
Курська область
Роспропаганда без жодних доказів звинуватила ЗСУ у розстрілі цивільних жителів Курщини, - ЦПД
20:03
OPINION
Віталій Портников
Церква війни поза законом. Колонка Віталія Портникова
20:00
Війна з Росією, ЗСУ
Уряд ухвалив створити службу супроводу військових
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 909-го дня війни: Рада підтримала законопроєкт про заборону діяльності РПЦ в Україні, росіянин підірвав штаб із офіцерами РФ
19:45
Олександр Сирський
РФ за час повномасштабної війни запустила по Україні понад 9,6 тис. ракет і майже 14 тис. ударних БПЛА, - Сирський
19:33
Уряд ухвалив програму забезпечення питною водою 9 областей України
19:06
грузія
Правляча партія Грузії заявила про намір переписати конституцію "для відновлення територіальної цілісності відповідно до нових реалій"
19:03
безпілотник
Агенція Міноборони з початку року законтрактувала безпілотників на 30 млрд грн
19:02
Патрік ван Леувен
Колишній тренер "Шахтаря" і "Зорі" знайшов роботу у нижчій лізі України
18:32
Ексклюзив
"Останні три дні артилерія не змовкає": військова журналістка Прудкова про ситуацію на Покровському напрямку
18:29
Коронавірус
У Києві зростає кількість тяжких хворих на коронавірус
18:25
зброя
Рада змінила порядок отримання, декларування та поводження з вогнепальною зброєю
18:24
смерть рашистським окупантам
"Матері та дружини пишуть листи Путіну": "Атеш" розповів про величезні втрати росіян на Покровському напрямку
18:19
світло
В Укренерго розповіли, коли вимикатимуть світло 21 серпня
18:18
Ексклюзив
Збройні Сили України
У Defense Express пояснили, чому "на Курщині воєнне диво, а під Покровськом - проблеми"
18:10
Олександр Сирський
ЗСУ контролюють 1263 кв. км Курської області, - Сирський
18:00
OPINION
Ірина Федорів
Верховна Рада заборонила діяльність ФСБ в рясах. Що далі?
18:00
Аналітика
Михайло Мудрик, Челсі, АПЛ
У Мудрика серйозні проблеми в "Челсі", але є вихід. Пояснюємо
17:54
Фігурку Боби Фетта із "Зоряних війн" продали за $1,3 млн, що зробило її найдорожчою іграшкою в історії
17:53
Пеп Лейндерс
"Потрібно заслужити право грати в Лізі чемпіонів": тренер "Зальцбурга" зробив заяву перед матчем з "Динамо"
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV