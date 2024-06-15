"Тампере–Київ–Тампере: with love": у столиці відкриють виставку на честь 70-річчя побратимства з фінським містом

Про це інформує КМДА.

Вказано, що відкриття виставкового проєкту заплановане на 18 червня. На ньому презентують дитячі малюнки, присвячені побратимству, дружбі та миру.

"Ці роботи вихованців шкіл і дошкільних закладів освіти Тампере передало нашому місту в межах спільних культурно-мистецьких проєктів. Зокрема, відвідувачам представлять досить особливу роботу, створену дітьми з інвалідністю з теми солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що загалом Тампере передало Києву понад 150 оригінальних робіт, створених дітьми від 2 до 14 років. Їх діти робили на тематичних уроках, присвячених Україні та її боротьбі проти російської агресії.

Виставку можна буде побачити у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей за адресою: Берестейський проспект, 25-А.

У КМДА нагадали, що Тампере – це перше закордонне місто-побратим Києва. Угоду про поріднення з ним було укладено у 1954 році. Міста також на символ дружби назвали вулиці. Вулиця Тампере з'явилась у Києві, а вулиця Києва – в Тампере.

"Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну фінська столиця багато в чому підтримує місто-побратим, зокрема фінансово та матеріально", - додали в КМДА.