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Головна Культура "Тампере–Київ–Тампере: with love": у столиці відкриють виставку на честь 70-річчя побратимства з фінським містом

"Тампере–Київ–Тампере: with love": у столиці відкриють виставку на честь 70-річчя побратимства з фінським містом

15 червня, 2024 субота
05:03
Культура Київ

У столиці України запрацює виставковий проєкт "Тампере–Київ–Тампере: with love" присвячений 70-річчю побратимства з фінським містом: це перше закордонне місто-побратим Києва

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Про це інформує КМДА. 

Вказано, що відкриття виставкового проєкту заплановане на 18 червня. На ньому презентують дитячі малюнки, присвячені побратимству, дружбі та миру.

"Ці роботи вихованців шкіл і дошкільних закладів освіти Тампере передало нашому місту в межах спільних культурно-мистецьких проєктів. Зокрема, відвідувачам представлять досить особливу роботу, створену дітьми з інвалідністю з теми солідарності з Україною", - йдеться у повідомленні. 

Зазначається, що загалом Тампере передало Києву понад 150 оригінальних робіт, створених дітьми від 2 до 14 років. Їх діти робили на тематичних уроках, присвячених Україні та її боротьбі проти російської агресії.

Виставку можна буде побачити у Центральній бібліотеці ім. Т. Г. Шевченка для дітей за адресою: Берестейський проспект, 25-А.

У КМДА нагадали, що Тампере – це перше закордонне місто-побратим Києва. Угоду про поріднення з ним було укладено у 1954 році. Міста також на символ дружби назвали вулиці. Вулиця Тампере з'явилась у Києві, а вулиця Києва – в Тампере.

"Із початку повномасштабного російського вторгнення в Україну фінська столиця багато в чому підтримує місто-побратим, зокрема фінансово та матеріально", - додали в КМДА. 

  • Раніше керівництво музею Леніна у фінському місті Тампере ухвалило рішення про закриття установи. Музей Леніна працював там з 1946 року. 
Теги:
Суспільство
Україна
Фінляндія
новини Києва
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