Тарас Тополя подав позов проти Безуглої через її слова, що співак "фейково мобілізувався"

Тарас Тополя подав позов проти Безуглої через її слова, що співак "фейково мобілізувався"

Дар'я Куркіна
27 серпня, 2025 середа
19:28
На фото: Тарас Тополя

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя розповів, що подав позов проти народної депутатки Марʼяни Безуглої для спростування її заяв, що він нібито фейково мобілізувався

Зміст

Про це він розповів в інтервʼю Oboz.ua.

За словами співака, його юрист вже подав позов проти нардепки.

"Мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді", – сказав Тополя.

  • Уночі 23 червня російська окупаційна армія запустила ударні безпілотники та ракети по території України. У столиці й на Київщині є загиблі та постраждалі.
  • Унаслідок нічної атаки РФ зазнала пошкоджень квартира лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі та його дружини-співачки Олени.
  • Лідер гурту "Антитіла" Тарас Тополя з початку повномасштабного вторгнення 7 місяців прослужив добровольцем у складі сил ТрО 130-го батальйону як парамедик. Наприкінці серпня 2022-го Валерій Залужний відрядив з півночі Харківської області до Києва учасників гурту для нового завдання - мистецьких акцій за кордоном і соціальної роботи. Після звільнення з війська Тополя був призначений речником молодіжної ради при президенті України.  
  • Після того, як нардепка Марʼяна Безугла назвала руйнування квартири лідера гурту "Антитіла" Тараса Тополі кармою, музикант відкрив збір 1 млн грн на лікування для політичної діячки.
