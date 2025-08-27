Тарас Тополя подав позов проти Безуглої через її слова, що співак "фейково мобілізувався"

Про це він розповів в інтервʼю Oboz.ua.

За словами співака, його юрист вже подав позов проти нардепки.

"Мій юрист подав позов для спростування наклепницької інформації про те, що я нібито фейково мобілізувався і не служив. Безугла нестиме за це відповідальність у суді", – сказав Тополя.