Триває збір заявок на отримання стипендій від Норвезької асоціації авторів і перекладачів нонфікшн-літератури

У межах програми буде надано 10 стипендій у розмірі €5000 (у гривневому еквіваленті) кожна.

Аплікаційну форму на участь у проєкті можна заповнити до 30 серпня. До неї, зокрема, входять графік роботи стипендіата над книжкою та підготовки її до видання, синопсис майбутнього твору, рекомендація авторитетного експерта та копія угоди з видавництвом або лист про наміри видати книжку.



Протягом вересня заявки оцінюватиме журі, до складу якого ввійшли: Тамара Гундорова (літературознавиця), Юрій Прохасько (перекладач, есеїст), Оксана Форостина (видавчиня, публіцистка, перекладачка), Марія Титаренко (есеїстка, письменниця), Дмитро Крапивенко (журналіст, військовослужбовець), Бернард Мор (член Норвезької асоціації авторів і перекладачів нонфікшн-літератури, письменник, редактор Cappelen Damm) та Атле Ґренн (член Норвезької асоціації авторів і перекладачів нонфікшн-літератури, письменник, професор Університету Осло).



Під час аналізу отриманих заявок журі враховуватиме такі критерії, як унікальність авторського стилю, соціальне та культурне значення запропонованої ідеї, здатність автора провести дослідження й опрацювати матеріали, необхідні для написання книжки.



Імена 10 переможців будуть оголошені 30 вересня 2024 року.



Результатом програми для кожної стипендіатки та стипендіата має стати нонфікшн-книжка, опублікована в українському видавництві не пізніше, ніж 30 листопада 2025 року.



Усі деталі про проєкт, вимоги до кандидатів/ок та умови участі у програмі можна дізнатися за посиланням.



Проєкт реалізується Норвезькою асоціацією авторів і перекладачів нонфікшн-літератури та Українським ПЕН.