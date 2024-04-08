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"Це не обґрунтовано": адвокати Мадонни вимагають відхилити позов фанатів, яких обурила затримка початку концерту

8 квітня, 2024 понедiлок
13:56
Культура Мадонна

Команда юристів королеви попмузики Мадонни через три місяці відреагувала на позов двох відвідувачів шоу співачки, які подали до суду через пізній початок концерту

Про це пише People.

Згідно із судовими документами, які потрапили у розпорядження видання, майже через три місяці після того, як двоє шанувальників Мадонни звернулися до суду через затримку концерту в Нью-Йорку, команда юристів подала клопотання про відхилення позову.

Згідно з позовом, поданим 17 січня, шоу 13 грудня мало розпочатися о 20:30, але 65-річна співачка вийшла на сцену лише після 22:30. Коли двоє відвідувачів концерту поверталися додому після першої години ночі, вони "застрягли посеред ночі" і "зіткнулися з обмеженням громадського транспорту, обмеженням спільних поїздок та/або підвищеними витратами на громадський і приватний транспорт". Фанати заявили у позові, що на афіші концерту була "неправдива реклама, недбале введення в оману, а також нечесна й оманлива торгова практика".

Тепер команда юристів Мадонни заявила, що досвід відвідувачів концерту не виправдовує судовий позов.

"Позивачі припускають, що власники квитків, які залишили шоу після першої години ночі, могли мати проблеми з підвезенням додому або, можливо, їм довелося прокинутися рано наступного дня на роботу. Це не обґрунтовано", - наголосили адвокати артистки.
 
Команда юристів також навела допис одного із шанувальників на Facebook, розміщений до того, як він подав позов до суду. У ньому він назвав концерт неймовірним, а це, за словами юристів, означає, що шоу "виправдало або перевершило його очікування".

"Відповідачі ніде не рекламували, що Мадонна вийде на сцену о 8:30 вечора, і жоден розумний відвідувач концерту — і, звичайно, жоден фанат Мадонни — не очікував би, що головна виконавиця на великому концерті на арені вийде на сцену в час, вказаний у квитках. Скоріше, розумний відвідувач концерту зрозуміє, що двері закладу відчиняться у вказаний час або раніше. Після цього один або кілька виступів на розігріві, поки глядачі прибувають і йдуть на свої місця. Вже після того на сцену виходить головний артист", - додали адвокати Мадонни.

У своїй заяві вони підсумували, що позивачі "отримали саме те, за що заплатили: повнометражне високоякісне шоу королеви попмузики".

17 січня на американську попспівачку Мадонну подали до суду через те, що її концерт у рамках туру The Celebration Tour у Нью-Йорку 13 грудня почався із запізненням на 2 години. Двоє шанувальників зірки заявили, що наступного ранку їм "довелося вставати рано, щоб піти на роботу".

Мадонна завершить світовий тур The Celebration Tour, присвячений 40-річчю карʼєри, 4 травня безкоштовним концертом у Бразилії.

Теги:
музика
Шоу-бізнес
США
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