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Твір номінанта на Шевченківську премію - 2024 розкритикували за аналіз текстів пісень російських співаків

25 січня, 2024 четвер
14:57
Культура На фото: Книга Вано Крюґера "Розчахнута квітка"

Український поет та літературознавець Ігор Мітров обурився, що серед номінантів на Шевченківську премію опинився Вано Крюґер з книгою есеїв "Розчахнута квітка"

Про це він написав у Facebook.

"Ви, звісно, могли й не знати — хто ту есеїстику взагалі читає, — але цьогоріч у короткий список Шевченківської премії потрапив надзвичайно потужний, проникливий та своєчасний текст про Аллу Пугачьову, Едіту П'єху й Валєрія Лєонтьєва. Вдячний Шевченківському комітету за здатність відбирати дійсно важливе", - саркастично написав Ігор Мітров.

У коментарях поет та критик уточнив, що йдеться про книгу есеїв "Розчахнута квітка" Вано Крюґера, справжнє імʼя якого Іван Коломієць. Він номінований на Шевченківську премію у категорії "Публіцистика, журналістика".

Як зазначається у вступі до видання, автор "вибудовує порівняльну таблицю ознак творчості й персональних образів (ці дві сфери знову зшиті, хоч намертво, хоч наживо) таких лідерів пізньорадянської естради, як Владімір Висоцький, Йосиф Кобзон, Валерій Леонтьєв, Лев Лещенко, Муслім Магомаєв, Алла Пугачова, Едіта П'єха та Софія Ротару".

В огляді на сайті "Читомо" авторка пише, що у збірці Крюґер подає аналіз текстів зірок естради радянського часу та аналіз інтеграції співаків із владою. Крюґер приписує російським "естрадним співцям подвиги й ролі, на які вони не наспівали". 

Національна премія України імені Тараса Шевченка - найвища в Україні творча відзнака за вагомий внесок у розвиток культури й мистецтва. Заснована 1961 року. У 2023 році Шевченківську премію отримали журналіст Віталій Портников, поетка Катерина Калитко за книгу поезій "Орден мовчальниць", виконавці гурту "Хорея Козацька" за аудіоальбом "Пісні Української революції", літературознавець Михайло Назаренко за книгу "Крім "Кобзаря". Антологія української літератури. 1792 – 1883" у двох частинах, а також режисерка Ірина Цілик за документальний фільм "Земля блакитна, ніби апельсин".

24 січня Комітет з національної премії України імені Тараса Шевченка оприлюднив список номінантів у 7 категоріях, які пройшли до третього туру найвищої державної нагороди у сфері культури

Теги:
скандал
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