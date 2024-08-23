Tvorchi та Klavdia Petrivna випустили кліп "Орбіти", інкогніто-співачка не приховувала обличчя
Український гурт Tvorchi та співачка Klavdia Petrivna, яка не розкриває свою особу, представили спільну пісню "Орбіти" та кліп на неї
Новиною вони поділилися в instagram.
Український гурт Tvorchi записав спільну пісню зі співачкою Klavdia Petrivna. Як зазначили артисти, "Орбіти" - це композиція про двох сильних особистостей, які попри бажання бути разом, не поступаються одне одному.
"Цього фіта не повинно було бути, але він народився кращим, ніж ми самі могли уявити! "Орбіти" — про дві сильні та вперті особистості, які одночасно хочуть бути разом, та не поступаються один одному", - прокоментували артисти.
Пісня "Орбіти" увійшла до майбутнього альбому Planet X дуету Tvorchi, вихід якого запланований на 13 вересня.
Режисером кліпу став Руслан Махов, а хореографом-постановницею - Марина Кущова. Вона відома створенням хореографії для Лені Кравіца, британського співака Yungblud та багатьох українських зірок.
Примітно, що інкогніто-співачка Klavdia Petrivna не приховувала обличчя за капелюхом і масками, а вдягнула лише чорні окуляри.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.06 Купівля 41.06Продаж 41.51
- EUR Купівля 45.54Продаж 46.19
- Актуальне
- Важливе