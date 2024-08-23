Tvorchi та Klavdia Petrivna випустили кліп "Орбіти", інкогніто-співачка не приховувала обличчя

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Український гурт Tvorchi записав спільну пісню зі співачкою Klavdia Petrivna. Як зазначили артисти, "Орбіти" - це композиція про двох сильних особистостей, які попри бажання бути разом, не поступаються одне одному.

"Цього фіта не повинно було бути, але він народився кращим, ніж ми самі могли уявити! "Орбіти" — про дві сильні та вперті особистості, які одночасно хочуть бути разом, та не поступаються один одному", - прокоментували артисти.

Пісня "Орбіти" увійшла до майбутнього альбому Planet X дуету Tvorchi, вихід якого запланований на 13 вересня.

Режисером кліпу став Руслан Махов, а хореографом-постановницею - Марина Кущова. Вона відома створенням хореографії для Лені Кравіца, британського співака Yungblud та багатьох українських зірок.

Примітно, що інкогніто-співачка Klavdia Petrivna не приховувала обличчя за капелюхом і масками, а вдягнула лише чорні окуляри.



