TVORCHI випустили пісню Shine, що стала першим треком з майбутнього альбому 

Премʼєра відбулася на YouTube-каналі гурту.

Український музичний гурт із Тернополя TVORCHI, заснований саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні, представили перший сингл з майбутнього альбому Planet X. Пісня Shine - це історія про закоханість двох енергій із різних світів.

"Вважається, що наш всесвіт виник після великого вибуху. А після чого виникла любов? Можливо, після вибуху між двома різними енергіями? Ділимося своєю теорією у кліпі на трек Shine", - зазначили музиканти в instagram.

Вихід платівки Planet X запланований на 13 вересня. TVORCHI анонсують альбом як далеку подорож фантастичною планетою Planet X.

"Shine — це пісня про те, як сяйво всередині нас показує дорогу в найтемніші часи. Коли думаєш, що заблукав, — подивись всередину себе", - додали артисти.

Також вони відкрили треклист майбутнього альбому. У ньому будуть спільні композиції з The Hardkiss, Klavdia Petrivna i The Maneken.