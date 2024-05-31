TVORCHI випустили пісню Shine, що стала першим треком з майбутнього альбому
Український гурт TVORCHI (Андрій Гуцуляк і Джеффрі Кенні) презентував футуристичний кліп на пісню Shine, в якому досліджує походження любові
Премʼєра відбулася на YouTube-каналі гурту.
Український музичний гурт із Тернополя TVORCHI, заснований саунд-продюсером Андрієм Гуцуляком та вокалістом Джеффрі Кенні, представили перший сингл з майбутнього альбому Planet X. Пісня Shine - це історія про закоханість двох енергій із різних світів.
"Вважається, що наш всесвіт виник після великого вибуху. А після чого виникла любов? Можливо, після вибуху між двома різними енергіями? Ділимося своєю теорією у кліпі на трек Shine", - зазначили музиканти в instagram.
Вихід платівки Planet X запланований на 13 вересня. TVORCHI анонсують альбом як далеку подорож фантастичною планетою Planet X.
"Shine — це пісня про те, як сяйво всередині нас показує дорогу в найтемніші часи. Коли думаєш, що заблукав, — подивись всередину себе", - додали артисти.
Також вони відкрили треклист майбутнього альбому. У ньому будуть спільні композиції з The Hardkiss, Klavdia Petrivna i The Maneken.
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