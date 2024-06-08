У 32 українських онлайн-магазинах виявили російські книжки

Про це на запит Читомо повідомили у Державному комітеті телебачення і радіомовлення.

Вказано, що книжки з РФ знайшли на маркетплейсі Prom.ua і 23 інтернет-книгарнях на цій платформі. Йдеться, зокрема, про такі магазини:

"Книжкова майстерня"

"Best_books"

"СТРОДО"

"Майстерня Розуму"

"Лавка Бабуин"

"Your book"

"Apshop"

"Книголюб"

"BookSide"

"Нова Книга"

"Ерудит"

"Букитория"

"EzoteriKiev"

"Православні книги - поштою"

"Центр православної книги"

"HighBook"

"BestBooks"

"Ваш-Горизонт"

"BestBook"

"Книжковий світ"

"ТАКнuга"

"КнигоТур"

"Bookstor"

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Вказано, що Держкомтелерадіо надіслало власникам цих інтернет-книгарень попередження і запропонувало вилучити їх з обігу самостійно. Якщо ж цього не станеться, то на них можуть накласти штраф в розмірі двох мінімальних зарплат або 10 зарплат, якщо правопорушення відбувається не вперше. Це передбачено статтею 28 закону України "Про видавничу справу".

Крім того, російські книжки було виявлено у фізичних книгарнях у восьми стаціонарних книжкових магазинах у Києві, а також по одній книгарні в Ірпені, Білій Церкві, Запоріжжі, Миколаєві й Горішніх Плавнях Полтавської області. Їх продаж було припинено.

Водночас Нацполіцію було повідомлено про виявлені книжки, які мають ознаки контрафакту.