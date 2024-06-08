У 32 українських онлайн-магазинах виявили російські книжки
Державний комітет телебачення і радіомовлення виявив російські книги у 32 українських онлайн-магазинах, попри заборону їх продажу в Україні
Про це на запит Читомо повідомили у Державному комітеті телебачення і радіомовлення.
Вказано, що книжки з РФ знайшли на маркетплейсі Prom.ua і 23 інтернет-книгарнях на цій платформі. Йдеться, зокрема, про такі магазини:
- "Книжкова майстерня"
- "Best_books"
- "СТРОДО"
- "Майстерня Розуму"
- "Лавка Бабуин"
- "Your book"
- "Apshop"
- "Книголюб"
- "BookSide"
- "Нова Книга"
- "Ерудит"
- "Букитория"
- "EzoteriKiev"
- "Православні книги - поштою"
- "Центр православної книги"
- "HighBook"
- "BestBooks"
- "Ваш-Горизонт"
- "BestBook"
- "Книжковий світ"
- "ТАКнuга"
- "КнигоТур"
- "Bookstor"
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Вказано, що Держкомтелерадіо надіслало власникам цих інтернет-книгарень попередження і запропонувало вилучити їх з обігу самостійно. Якщо ж цього не станеться, то на них можуть накласти штраф в розмірі двох мінімальних зарплат або 10 зарплат, якщо правопорушення відбувається не вперше. Це передбачено статтею 28 закону України "Про видавничу справу".
Крім того, російські книжки було виявлено у фізичних книгарнях у восьми стаціонарних книжкових магазинах у Києві, а також по одній книгарні в Ірпені, Білій Церкві, Запоріжжі, Миколаєві й Горішніх Плавнях Полтавської області. Їх продаж було припинено.
Водночас Нацполіцію було повідомлено про виявлені книжки, які мають ознаки контрафакту.
- 10 березня у рівненській книгарні "Слово" помітили у продажу російськомовне видання. Після скарги книги з полиць уже вилучили.
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