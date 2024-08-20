У Києві представили колекцію документів з автографами Багряного і Лівицького

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

В українській столиці показали документи фундації імені Івана Багряного. Це унікальна колекція, яку збирала українська діаспора в США й згодом передала документи на постійне зберігання до центрального державного архіву.

Фото: Тетяна Голунова

У колекції зібрані автографи українського письменника і політичного діяча Івана Багряного, голови уряду УНР в екзилі, президента УНР в екзилі Миколи Лівицького та інших діячів. Також тут представлені листи українців з таборів біженців, машинописні тижневики "Українець", довідники-посібники для українців, які обрали для еміграції Канаду, Німеччину, Нідерланди тощо.

Фото: Тетяна Голунова

Фундація імені Івана Багряного є неприбутковою добродійною корпорацією української діаспори в США, що була утворена з метою впровадження ідей Івана Багряного через публікацію і поширення його творів, видання книжок, близьких його ідеям.

Фото: Тетяна Голунова

Фото: Тетяна Голунова

Іван Багряний (справжнє ім'я Іван Павлович Лозов'ягін) був українським письменником, поетом, публіцистом і політичним діячем. Він відомий як один із провідних діячів української літератури та національного руху середини XX століття.

Багряний брав активну участь у боротьбі проти радянської влади та зазнав переслідувань, був репресований і провів значний час у таборах ГУЛАГу. Багряний також відомий своєю політичною діяльністю, зокрема, як один із засновників і лідерів Української революційно-демократичної партії (УРДП). Після Другої світової війни він жив у Німеччині.