У Києві представили колекцію документів з автографами Багряного і Лівицького
У Києві презентували колекцію документів фундації імені Івана Багряного, у якій представлені автографи українських діячів, листи українців з таборів біженців та довідник для емігрантів
Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.
В українській столиці показали документи фундації імені Івана Багряного. Це унікальна колекція, яку збирала українська діаспора в США й згодом передала документи на постійне зберігання до центрального державного архіву.
Фото: Тетяна Голунова
У колекції зібрані автографи українського письменника і політичного діяча Івана Багряного, голови уряду УНР в екзилі, президента УНР в екзилі Миколи Лівицького та інших діячів. Також тут представлені листи українців з таборів біженців, машинописні тижневики "Українець", довідники-посібники для українців, які обрали для еміграції Канаду, Німеччину, Нідерланди тощо.
Фото: Тетяна Голунова
Фундація імені Івана Багряного є неприбутковою добродійною корпорацією української діаспори в США, що була утворена з метою впровадження ідей Івана Багряного через публікацію і поширення його творів, видання книжок, близьких його ідеям.
Фото: Тетяна Голунова
Фото: Тетяна Голунова
Іван Багряний (справжнє ім'я Іван Павлович Лозов'ягін) був українським письменником, поетом, публіцистом і політичним діячем. Він відомий як один із провідних діячів української літератури та національного руху середини XX століття.
Багряний брав активну участь у боротьбі проти радянської влади та зазнав переслідувань, був репресований і провів значний час у таборах ГУЛАГу. Багряний також відомий своєю політичною діяльністю, зокрема, як один із засновників і лідерів Української революційно-демократичної партії (УРДП). Після Другої світової війни він жив у Німеччині.
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