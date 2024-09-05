У Києві стартував другий книжковий форум KyivBookFest

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Тетяна Голунова.

З 5 до 8 вересня у Києві триватиме книжковий форум KyivBookFest. Гостей заходу чекає багато цікавинок. Зокрема, книжковий ярмарок з більш ніж 130 учасниками та більш ніж 200 подій.

Цьогорічний фестиваль має благодійний компонент: організатори планують зібрати 1,5 млн грн на оновлення бібліотечних фондів військових навчальних закладів сучасною літературою. Зокрема, планується закупити близько 7000 книжок.

У програмі також заплановані галузеві лекції, літературні зустрічі, презентації, автограф-сесії, поетичні читання, дитяча програма, а також музичні виступи від резидентів "Культурного десанту" Orchestra 59 і Remez, "Братів Гадюкіних" і етнорок гурту "Вій".

Фото: Еспресо

Фото: Еспресо