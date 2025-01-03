У Києві відбулась презентація нової книги Любка Дереша "Погляд Медузи"

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Книга Любка Дереша "Погляд Медузи" розповідає про молодого чоловіка на ім'я Сашко, який шукає своє місце у світі. Роман поєднує елементи містики та соціальної критики, досліджуючи теми любові, ідентичності та природи мистецтва на фоні сучасного Києва.

Автор зазначив, що почав писати цю книгу наприкінці 2022 року.

"Ця думка почала визрівати якраз у листопаді-грудні 2022 року, коли все, що можна було побачити в Києві, - це темрява і маленькі сліпучі вогники телефонів людей на вулицях", - зазначив автор.

За його словами, цільовою аудиторією є українці, які мають "досвід перебування у темряві, які можуть впізнати ці образи"

Він додав, що прототипами героїв роману стали його друзі, зокрема, його товариш, що наразі боронить Україну в лавах ЗСУ.

Крім того, одним з головних меседжів книги, за словами Любка Дереша, є показати українським біженцям у світі досвід перебування у темряві під час постійних російських обстрілів.

Як зауважила редакторка, літературна оглядачка Інна Корнелюк, новий роман Любка Дереша став для неї тією книгою, яку хочеться перечитувати.

"Це є критерій висококласної художньої прози. Цей роман мені сподобався передусім тим, що там суцільний магічний реалізм: там йде переплетення різних реальностей, взаємопроникнення різних світів один в одного, і ці межі настільки інколи розмиті, що ти не розумієш, чи це галюцинації героя, чи це в реальності відбувається", - наголосила вона.

Також вона відзначила майстерність Любка Дереша як письменника, оскільки, як стверджує редакторка, автор писав "дуже обережно і дуже тонко".

"Писати про війну, коли вона триває, про блекаут, про усе це тривожне життя дуже складно, коли ти є безпосереднім учасником цього життя", - додала Корнелюк.

На її переконання, Любко Дереш є недооціненим письменником. Вона порівняла його роман з роботами американського режисера Квентіна Тарантіно.

"Ти читаєш і не можеш просто зробити паузу, бо тобі цікаво, що там далі, - пояснила вона. - Любко Дереш - той автор, який не дає нудьгувати і який надихає. Для мене це один із найкращих на сьогодні сучасних українських письменників".