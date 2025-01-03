Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура У Києві відбулась презентація нової книги Любка Дереша "Погляд Медузи"

У Києві відбулась презентація нової книги Любка Дереша "Погляд Медузи"

Марія Науменко
3 січня, 2025 п'ятниця
20:48
Культура

У п'ятницю, 3 січня, у Києві в книгарні "Книголенд" відбулась творча зустріч із Любком Дерешем, під час якої він презентував свій новий роман "Погляд Медузи"

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

Книга Любка Дереша "Погляд Медузи" розповідає про молодого чоловіка на ім'я Сашко, який шукає своє місце у світі. Роман поєднує елементи містики та соціальної критики, досліджуючи теми любові, ідентичності та природи мистецтва на фоні сучасного Києва.

Автор зазначив, що почав писати цю книгу наприкінці 2022 року. 

"Ця думка почала визрівати якраз у листопаді-грудні 2022 року, коли все, що можна було побачити в Києві, - це темрява і маленькі сліпучі вогники телефонів людей на вулицях", - зазначив автор.

За його словами, цільовою аудиторією є українці, які мають "досвід перебування у темряві, які можуть впізнати ці образи"

Він додав, що прототипами героїв роману стали його друзі, зокрема, його товариш, що наразі боронить Україну в лавах ЗСУ.

Крім того, одним з головних меседжів книги, за словами Любка Дереша, є показати українським біженцям у світі досвід перебування у темряві під час постійних російських обстрілів.

Як зауважила редакторка, літературна оглядачка Інна Корнелюк, новий роман Любка Дереша став для неї тією книгою, яку хочеться перечитувати. 

"Це є критерій висококласної художньої прози. Цей роман мені сподобався передусім тим, що там суцільний магічний реалізм: там йде переплетення різних реальностей, взаємопроникнення різних світів один в одного, і ці межі настільки інколи розмиті, що ти не розумієш, чи це галюцинації героя, чи це в реальності відбувається", - наголосила вона.

Також вона відзначила майстерність Любка Дереша як письменника, оскільки, як стверджує редакторка, автор писав "дуже обережно і дуже тонко".

"Писати про війну, коли вона триває, про блекаут, про усе це тривожне життя дуже складно, коли ти є безпосереднім учасником цього життя", - додала Корнелюк.

На її переконання, Любко Дереш є недооціненим письменником. Вона порівняла його роман з роботами  американського режисера Квентіна Тарантіно.

"Ти читаєш і не можеш просто зробити паузу, бо тобі цікаво, що там далі, - пояснила вона. - Любко Дереш - той автор, який не дає нудьгувати і який надихає. Для мене це один із найкращих на сьогодні сучасних українських письменників".

  • У межах програми Translate Ukraine 2024 від Українського інституту книги видали 80 нових книжок українських авторів 22 мовами, найбільше - польською і англійською.

 

Теги:
Новини
Суспільство
Україна
новини Києва
Читайте також:
Керченський міст
Автор Оксана Ліховід
1 січня, 2025 середа
ЗСУ роблять усе можливе, щоб за підготовлених умов розпочати звільнення Криму, - військовий експерт Лакійчук
Автор Юлія Лаврук
2 січня, 2025 четвер
У Великій Британії знайшли живою та здоровою жінку, яка зникла безвісти 52 роки тому
Паулюс Саударгас
Автор Альона Мишакова
26 грудня, 2024 четвер
Вигоди інтеграції до ЄС очевидні — це відчутні економічні та соціальні трансформації. Депутат Європарламенту Паулюс Саударгас розповів Еспресо про перспективи вступу України до Євросоюзу
Київ
-1.5°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.97
    Купівля 41.97
    Продаж 42.55
  • EUR
    Купівля 43.29
    Продаж 44.08
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, п'ятниця
3 січня
21:03
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
В Україні 3 січня збили три керовані авіаційні ракети РФ та 13 дронів
20:50
Молдова
Молдова підвищила тарифи на опалення й електроенергію за вимогою постачальників
20:01
США Україна
У Білому домі анонсували новий пакет допомоги Україні
20:01
OPINION
блог Олексій Біловол
Віра — це і є шлях
19:54
Владислав Гераскевич, скелетон
Українець Гераскевич повторив рекордний результат у карʼєрі на КС зі скелетону
19:54
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну безпілотниками: на Київщині спрацювала ППО, є поранений
19:49
газ
Самопроголошене Придністров'я відмовилося від європейського газу, очікуючи російського
19:43
Почесне посольство Литви у Херсоні
У Херсоні через російський обстріл постраждало почесне консульство Литви
19:37
Оновлено
Словʼянськ, обстріл
Росія вдарила по приватному сектору Словʼянська, поранено 2-річну дитину
19:33
Максим Жорін
На посаду військового омбудсмена мали обрати ветерана, а не "грантову ліву активістку", - Жорін
19:32
Огляд
Воскресіння "Носферату": що подивитися на вихідні
19:30
Микола Княжицький
Путін не змінив свого бажання знищити українців, і це головна перешкода до миру, – Княжицький
19:20
У Києві затримали податківця, який вимагав $20 тис. за "позитивне" проведення перевірки будівельної компанії
19:14
ДТП, Казахстан
У Казахстані сталась масова ДТП за участі майже 100 автівок
19:13
грузія
Влада Грузії вдвічі збільшила зарплату депутатам парламенту
18:52
АРМА відстежуватиме активи корупціонерів із космосу
18:50
Морський порт Одеси
Торік українським морським коридором пройшло 9061 судно
18:50
Оновлено
Росіяни завдали потрійного удару балістикою по Чернігову: загинула людина, є поранені
18:47
Віцепрезидентка Філіппін Сара Дутерте
Президент Філіппін Маркос-молодший звільнив віцепрезидентку Дутерте, яка погрожувала йому вбивством
18:43
Дмитро Лубінець
"ООН ототожнює масштаби порушень з боку України та РФ": Лубінець про доповідь щодо поводження з військовополоненими
18:40
РФ атакувала Дніпропетровщину з різних видів озброєння: є поранені
18:40
Віктор Циганков і Михайло Мудрик, збірна України, Україна
Лідер збірної України з футболу відновився від травми
18:30
навчання з протидії ДРГ
Використовують підтримку з повітря та артилерії: на півночі російські ДРГ змінили тактику дій
18:26
Витік олії у Південний Буг через обстріл РФ: орієнтовна сума збитків сягає 45 млрд грн
18:13
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:13
Василь Небензя і "фотосвідоцтва" обстрілів Запорізької АЕС українськими військовими
Небензя назвав "нецікавими" пропозиції команди Трампа щодо завершення війни в Україні
18:05
Новий прем'єр Молдови Доріан Речан
Премʼєр Молдови попередив про безпекову кризу через зупинку поставок газу до Придністровʼя
18:02
OPINION
блог Олеся Яхно
Куди несе Ілона Маска?
17:52
Ексклюзив
трудові мігранти
Дешевої робочої сили в Україні вже не буде: президент асоціації компаній з працевлаштування про трудових мігрантів
17:51
Аеропорт у Франкфурті
В аеропортах по всій Німеччині стався технічних збій: повідомляють про затримку рейсів
17:44
відключення електроенергії
У самопроголошеному Придністров'ї запровадили віялові вимкнення світла
17:36
Атеш
Все більше жителів Криму приєднуються до руху спротиву "Атеш", - заява партизанів
17:33
ФБР
ФБР попередило правоохоронні органи США про загрозу повторних терактів, - ABC
17:29
на фото Бородянка
У Бородянці коштом United24 відновили ще одну багатоповерхівку, пошкоджену РФ навесні 2022 року
17:08
фільм "Бартка"
Українська документалка "Бартка" здобула Гран-прі онлайн-програми ОКО Film Festival
17:03
Премʼєр-міністр Гренландії Муте Егеде
Премʼєр Гренландії висловив бажання здобути незалежність від Данії
17:02
Олексій Неїжпапа
ВМС України у 2024 році вразили близько 50 військових об’єктів РФ
16:57
Німеччина Україна
Німецька опозиційна партія ХДС підтримує розгортання миротворців бундесверу в Україні
16:47
Олександр Шовковський, Реал Сосьєдад - Динамо
"Динамо" знайшло нового захисника у чемпіонаті ПАР, - ЗМІ
16:46
шахед
Протягом 2024 року до Білорусі залітали 390 російських "шахедів", – Гаюн
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV