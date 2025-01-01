У 2024 році за програмою Українського інституту книги опублікували переклади 80 українських творів

Про це повідомили в Українському інституті книги.

У 2024 році до Українського інституту книги надійшло 147 заявок на участь у програмі Translate Ukraine 2024. У підсумку видали 80 нових перекладів, що на 19 видань більше, ніж у 2023-му.

Географічно переклади охопили 25 країн: Польщу, Словаччину, Німеччину, США, Болгарію, Чехію, Грецію, Литву, Македонію, Україну, Австралію, Канаду, Хорватію, Італію, Латвію, Швецію, Нідерланди, Вірменію, Австрію, Єгипет, Грузію, Угорщину, Сербію, Туреччину, Велику Британію.

Серед перекладених книг — 43 видання художньої літератури, 18 видань нонфіку, 15 видань літератури для дітей та 4 поетичні збірки.

Найбільше перекладали Володимира Вакуленка-К. — щоденник окупації "Я перетворююсь" закатованого російськими окупантами письменника видали польською, німецькою й французькою; Сергія Жадана — його роман "Ворошиловград", прозово-поетична книга "Месопотамія" та п’єса "Хлібне перемир’я" вийшли друком чеською, шведською та литовською відповідно; Павла Казаріна — подорожні записки "Дикий Захід Східної Європи" вийшла в англійському, польському та німецькому перекладах; Євгенію Кононенко — книга "Останнє бажання" побачила світ у арабському й французькому перекладах, а "Камінна оргія" — в чеському; Андрія Любку — "Війна з тильного боку" вийшла польською, "Карбід" — грецькою, "Щось зі мною не так" — литовською; Юрія Андруховича — в англійському перекладі вийшли його поезії, в грецькому — "Московіада", в словацькому — "Радіо Ніч".

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У переліку перекладених видань також роман полеглого на фронті письменника Ігора Мисяка "Завод" (англійською) та роман загиблої внаслідок ракетної атаки росіян по Краматорську Вікторії Амеліної "Дім для Дома" (грузинською).

Серед перекладів художньої літератури — твори українських класиків: Лесі Українки, Олекси Стороженка, Івана Франка, Івана Нечуя-Левицького, Михайла Коцюбинського, Григорія Сковороди та авангардиста Ґео Шкурупія.

Найбільше перекладів вийшло польською й англійською мовами - по 12, також чимало книг переклали словацькою - 10. Загалом у межах програми Translate Ukraine 2024 українські тексти вийшли 22 мовами.