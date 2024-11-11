У київській книгарні скасували презентацію ЛГБТ-книжок через погрози

Про це повідомив засновник книгарні Readeat Дмитро Феліксов у facebook.

10 листопада в книгарні Readeat за участі видавництва "Видавництво" мала пройти подія "Квірбейт: Уроки толерантності в українській культурі". Модерувати захід мали Павла Вільна, авторка книжки "Анна, яку я кохала" та Дарʼя Чайка, авторка книжки "Майже хороші хлопці".

Як розповів Феліксов, за декілька годин до заходу видавництво поінформувало Readeat, що вони отримують погрози в рамках туру.

"Організувати високий рівень охорони і безпеки інших відвідувачів на великому двоповерховому просторі у такі стислі терміни неможливо. Хоча ми були готові до певного рівня реакції радикально налаштованої частини суспільства. Readeat — це про безпеку, тож ми не можемо нехтувати попередженнями", - зазначив Феліксов.

Захід у книгарні скасували, проте запропонували "Видавництву" перенести подію на інший день, до якого Readeat встигнув би підготуватися за всіма нормами безпеки.

"На нашу думку, власна свобода в тому числі полягає у визнанні інакшості інших. Погрожувати будь-кому лише тому, що він не схожий на середньовічне, стереотипне уявлення про нормальність - це прояв дикості. Осуджувати та забирати право в людей самостійно визначатися, кого кохати та с ким жити, ніхто не має права", - наголосив засновник книгарні.

Він додав, що з першого дня в книгарні були книжкові полиці з книгами на тему ЛГБТ. Ця тема, на думку команди Readeat, недостатньо висвітлюється в суспільстві.

"Саме тому ми погодились на проведення заходу і були готові до певних реакцій. Збочення - це витрачати свій час, щоб зривати книжкові події, замість того, щоб просто читати та набирати знань", - додав він.

Згодом у видавництві "Видавництво" повідомили, що в перші хвилини після розголосу отримали кілька пропозицій від київських книгарень провести захід у них.

"Ми вдячні як книгарні Readeat за пропозицію перенесення до них на пізнішу дату, так і всім, хто зголосився і, таким чином, вірить, що гомофобні пости та дрібне хуліганство не мають ставати на заваді книжковим зібранням", - поділились у видавництві.

Презентація відбудеться 11 грудня в книгарні "Сенс" на Хрещатику.