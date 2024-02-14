У Киргизстані скасували концерт Віри Брежнєвої

Про це повідомляє російський телеграм-канал Shot.

Колишня учасниця гурту "ВІА Гра", співачка з України Віра Брежнєва планувала виступити у Киргизстані. Утім її концерт у Бішкеку скасовано.

Брежнєва мала приїхати з гастролями до столиці Киргизстану 18 лютого. Але концерт скасували з "технічних причин", глядачам пообіцяли повернути гроші за квитки.

Це не вперше, коли артистам, які не підтримали війну Росії в Україні, скасовують виступи у країні. Раніше не дали виступити гурту "Бі-2", "Порнофільми", Діані Арбеніній.

Улітку минулого року Брежнєвій скасували виступи у Португалії та Іспанії. Сама вона заявила, що причиною стали деякі "обставини".

6 жовтня 2023 року Брежнєва випустила перший у своїй карʼєрі україномовний альбом. Вона не збирає публічно гроші на підтримку ЗСУ, але допомагає дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, з прифронтових населених пунктів України та у звільнених з російської окупації містах та селах.