У Костелі святого Миколая презентували картину "Молитва": її подарують Папі Римському

Вікторія Литвин
4 листопада, 2025 вiвторок
19:45
Культура Картина "Молитва"

4 листопада у київському костелі святого Миколая презентували картину "Молитва" сучасного українського художника Івана Волошина

Зміст

Про це повідомляє кореспондентка Еспресо Катерина Галко.

На полотні зображено українського воїна, який молиться на тлі зруйнованого храму.

Картина стане подарунком Папі Римському Леву XIV разом із "ланцюгом віри" — композицією, створеною з релігійних символів українських захисників. Подарунок має стати знаком духовної стійкості українського народу та символом незламності парафії святого Миколая.

Про значення такого подарунку розповів настоятель парафії святого Миколая, доктор теології отець Павло Вишковський ОМІ.

"Ця картина важлива, тому що представляє нашу актуальну ситуацію — Україну, нашого воїна, який молиться перед розп’яттям. Вона символізує не лише зруйновану землю, але й наш зруйнований храм", — зазначив він.

Священник також нагадав, що храм святого Миколая залишається зруйнованим не через війну, а через тривалу бездіяльність чиновників. Окрім картини, Папі Римському передадуть і релігійні артефакти — вервиці, ікони та молитовні розарії, які належать українським військовим.

фото: Еспресо TV

За словами автора полотна Івана Волошина, картина має особливе значення, адже присвячена українським захисникам.

"Усі мої історичні картини освячені нашим захисникам. У ці складні часи їхній чин, альтруїзм і самопожертву треба увіковічнити", — зазначив Волошин.

Робота над картиною тривала близько пів року. За словами автора, зображений на полотні боєць — це збірний образ українського воїна, який уособлює духовну міць і жертовність армії.

Окреме місце у композиції займає зруйнований храм — символ не лише фізичних руйнувань, а й відродження через віру.

Іван Волошин зазначив, що натхнення черпав із реальних кадрів війни.

"Перед тим, як почати писати, я дивлюся відео з фронту. Це нелегко, але саме через цей біль народжується сила створювати такі історичні полотна — на славу наших військових", — каже художник.

  • 1 жовтня у столиці представили виставку "Позивний: Художник" робіт митців-киян, які з перших днів повномасштабного вторгнення стали до лав оборонців.
