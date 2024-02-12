У США провели благодійний концерт для збору коштів на лікування українських дітей
У США для збору коштів на протезування та реабілітацію українських дітей, що постраждали від війни, організація US Ukrainian Activists (USUA) провела благодійний концерт за участі оперної співачки Аліни Черкасової
Про це повідомляє Укрінформ.
"Цей концерт є частиною культурної дипломатії, що дозволяє нам не лише поширювати жорстоку правду про війну та страждання українців, у тому числі дітей, а й збирати кошти на конкретну допомогу", - розповіла керівниця організації.
Загалом було зібрано понад 2,4 тисячі доларів, які надалі будуть використані на фінансування проєкту "Незламні", ініційованого Українським домом у Вашингтоні.
Головним завданням проєкту є допомога дітям з України, які отримали поранення внаслідок російської агресії та втратили кінцівки, аби пройти процедури протезування та реабілітації у США.
Концерт відбувся в передмісті Вашингтону, Александрії. До благодійного заходу також долучились представники Українського дому у Вашингтоні та Посольства України у США.
У виданні додали, що українсько-американська оперна співачка Аліна Черкасова не вперше виступає на благодійних заходах організації USUA. Вона є лауреатом численних премій і міжнародних вокальних конкурсів у США, Україні, Італії, Іспанії, Франції, Австрії, Канаді й Великій Британії, у тому числі World Cultural Diplomacy Award та Best creative people in Ukraine Award.
-
Станом на 9 лютого 2024 року в Україні внаслідок російської агресії постраждали 1218 дітей, 523 - загинули.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.52 Купівля 37.52Продаж 38.07
- EUR Купівля 40.51Продаж 41.35
- Актуальне
- Важливе