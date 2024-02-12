У США провели благодійний концерт для збору коштів на лікування українських дітей

Про це повідомляє Укрінформ.

"Цей концерт є частиною культурної дипломатії, що дозволяє нам не лише поширювати жорстоку правду про війну та страждання українців, у тому числі дітей, а й збирати кошти на конкретну допомогу", - розповіла керівниця організації.

Загалом було зібрано понад 2,4 тисячі доларів, які надалі будуть використані на фінансування проєкту "Незламні", ініційованого Українським домом у Вашингтоні.

Головним завданням проєкту є допомога дітям з України, які отримали поранення внаслідок російської агресії та втратили кінцівки, аби пройти процедури протезування та реабілітації у США.

Концерт відбувся в передмісті Вашингтону, Александрії. До благодійного заходу також долучились представники Українського дому у Вашингтоні та Посольства України у США.

У виданні додали, що українсько-американська оперна співачка Аліна Черкасова не вперше виступає на благодійних заходах організації USUA. Вона є лауреатом численних премій і міжнародних вокальних конкурсів у США, Україні, Італії, Іспанії, Франції, Австрії, Канаді й Великій Британії, у тому числі World Cultural Diplomacy Award та Best creative people in Ukraine Award.