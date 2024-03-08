У віці 68 років помер автор японської манґи Dragon Ball Акіра Торіяма

Про це повідомляє Associated Press.

Згідно із заявою студії Bird Studio, Торіяма помер 1 березня.

"Він з ентузіазмом працював над багатьма проєктами, і було ще багато чого, що він прагнув завершити", - йдеться у заяві студії.

Створена Торіямою манґа Dragon Ball вийшла в 1984 році та була адаптована в популярних анімаційних телешоу, відеоіграх і фільмах.

Dragon Ball - історія про хлопчика Сон Ґоку та його пошуки семи магічних кульок, які можуть виконувати бажання. Ця манґа, за даними студії, розійшлася загальним накладом 260 мільйонів примірників.

Торіяма також створив персонажів для серії відеоігор Dragon Quest. Він отримав нагороди в індустрії манґи та за її межами, зокрема був кавалером французького Ордену мистецтв і літератури.

Також навесні цього року на каналі Disney+ має вийти новий аніме-фільм Торіями "Піщана земля" - пригодницька історія про пустелю.

Довідково: Акіра Торіяма народився в префектурі Айті в центральній Японії в 1955 році.

Його дебют в манзі відбувся в 1978 році з пригодницьким коміксом "Острів чудес", опублікованим у щотижневому журналі Shonen Jump.

Серія "Доктор Спад" 1980 року стала його першим великим хітом та принесла втору популярність, але Торіяма уникав уваги публіки, заявивши, що "просто хоче продовжувати писати манґу".