У віці 90 років помер зірка серіалу "Блюз з Хілл-стріт" Джеймс Сіккінг

Про це повідомляє Associated Press.

Його публіцистка Синтія Снайдер підтвердила цю новину в неділю ввечері, повідомивши, що причиною смерті стали ускладнення від деменції.

Довідково: Народився Сіккінг 5 березня 1934 року в Лос-Анджелесі, і його акторська кар'єра розпочалася з епізодичних ролей у фільмі "П'ять гармат на захід" Роджера Кормана та в епізоді серіалу "Перрі Мейсон".

У 1970-х роках його кар'єра набула широкого розмаху, з'являючись в багатьох знаних телесеріалах, включаючи "Місія: Місія нездійсненна", "M.A.S.H.", "ФБР", "Досьє Рокфорда", "Гаваї 5-0" та "Ангели Чарлі", а також в таких серіалах, як "Восьми достатньо" та "Будиночка в прерії".

У 1981 році Сіккінг приєднався до акторського складу "Блюзу з Хілл-стріт", зігравши лейтенанта Говарда Хантера, ветерана війни у В'єтнамі, який очолював групу швидкого реагування столичного департаменту поліції. За цю роль він отримав номінацію на "Еммі" за видатну чоловічу роль другого плану в драмі в 1984 році.

Крім "Блюзу з Хілл-стріт", Сіккінг зіграв капітана Стайлза у фільмі "Зоряний шлях III: У пошуках Спока" (1984).

Після завершення "Блюзу з Хілл-стріт" він зіграв у майже 100 епізодах серіалу "Дуґі Хаузер, доктор медицини", знову об'єднавшись зі Стівеном Бочко, співавтором "Блюзу з Хілл-стріт", та Нілом Патріком Гаррісом, який зіграв головну роль у ситкомі.

Після виходу бокс-сету "Блюзу з Хілл-стріт" Сіккінг майже пішов на пенсію. Після початку 2000-х у нього було менше ролей, але він з'являвся в епізодичній ролі в "Стримай свій ентузіазм", а також зіграв у романтичних комедіях "Лихоманка" та "Зроблено з честі". Останні його ролі включали запрошену зірку в епізоді серіалу "Ближче" (2012) та фільм "Просто американець" того ж року.