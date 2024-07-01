Удар РФ по друкарні в Харкові: обгорілі книжки покажуть у Швеції

Про це повідомляється на сайті українського інституту у Швеції.

Український інститут у Швеції отримав з України книжки, які постраждали під час ракетного обстрілу друкарні "Фактор-друк" у Харкові 23 травня 2024 року. Ракета влучила в будівлю, де перебувало 50 працівників, семеро з яких загинули. У вогні згоріло понад 50 тис. книг.

Видавництва Vivat та "Ранок" погодилися передати частину пошкоджених книг до українського інституту у Швеції. Зазначаються, що тепер вони стануть музейними експонатами в Стокгольмі. Український інститут у Швеції отримав обгорілі примірники художньої, дитячої та навчальної літератури.

"Росія вбиває українських письменників. Десятки з них вже загинули через війну. Агресор відмовляє Україні у праві мати власну мову та літературу. Це вже не перший напад на українські друкарні. Світ має знати і бачити ці злочини. Ми попросили харківських видавців передати нам обгорілі книги, щоб показати їх тут, у Швеції, як речові докази воєнного злочину проти майбутнього України", – поділилась директорка українського інституту у Швеції Наталія Пасічник.

Так, видавництво "Ранок" передало шість обгорілих примірників підручників німецької мови для учнів 7 класу, а також ще одну книгу з попереднього накладу, яка вціліла під час атаки на склад у 2022 році. Підручник був прошитий уламком ракети. Сам уламок також стане експонатом виставки.

Vivat надав обгорілі книги "Підпільна держава" Андрія Кокотюхи, збірку фантастичних оповідань українських письменниць-фантасток "Мотанка", дитяче видання "Наймиліші малюки тварин", детектив "Гостя проти ночі" американської письменниці Гізер Ґуденкауф та два примірники книги "Битись не можна відступити" українського письменника та сценариста, співзасновника видавництва "ДІПА", військовослужбовця ЗСУ Павла Белянського.

Удар по типографії в Харкові: що відомо

У четвер, 23 травня, Росія завдала ракетного удару по Харкову, влучивши в одну з найбільших типографій у Європі "Фактор-друк", де друкуються книжки майже всіх українських видавництв. Унаслідок цього удару загинули 7 людей, ще 21 людина поранена. 25 травня видавництво Vivat опублікувало імена сімох загиблих під обстрілом працівників друкарні в Харкові.

"Фактор-друк" — типографія, яка входить до групи компаній "Фактор". Видавництво Vivat і книгарні Vivat входять до холдингу, але друкарня також виробляла книги для інших видавництв. Видавництво "Клуб сімейного дозвілля" підтвердило, що друкує багато своїх книжок у "Фактор-друк".

Володимир Зеленський повідомив, що спалено 50 тис. книжок. Власник поліграфічного комбінату "Фактор-Друк" Сергій Політучий повідомив, що удар по друкарні зменшить потужність всієї галузі на 40%.

27 травня видавництво Vivat оприлюднило список книжок, знищених російським ударом по друкарні у Харкові.

Українці вирішили підтримати видавництво Vivat та замовили понад 5 тис. посилок з книжками.