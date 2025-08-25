Україна вимагатиме від Apple Music, Spotify та YouTube Music заблокувати російські пісні

Про це вона сказала в інтерв'ю Інтерфакс-Україна.

"Моя позиція – однозначна. Поширення такого контенту в Україні сьогодні є не просто парадоксом, а фактично викликом національній безпеці та культурній ідентичності. Російська музика, особливо та, що створена або підтримується особами, які відкрито схвалюють агресивну політику Росії, має бути максимально обмежена на наших інформаційних просторах", - сказала Уповноважена.

Івановська пропонує діяти в межах закону "Про культуру", залучати РНБО та інші держоргани, а також міжнародні платформи. Підкреслюється, що процес має бути прозорим і юридично обґрунтованим, аби здобути підтримку суспільства та світу.

Щодо російськомовної творчості українських виконавців, законодавство наразі не передбачає обмежень, але за словами омбудсманки, зростає суспільний запит на україномовну культуру як символ єдності й опору. Відтак влада готує зміни до мовного законодавства.

"Наразі Комітет Верховної Ради з гуманітарної політики готується до розгляду правок до мовного законодавства, і це відкриває вікно можливостей для обговорення і впровадження нових норм, які могли б врегулювати питання використання російської мови у творчості українських митців. Опираючись на громадянську ініціативу, ми можемо активно долучатися до цього процесу – формувати пропозиції, вести дискусії, обговорювати ці питання з експертами, законодавцями та суспільством", - сказала посадовиця.