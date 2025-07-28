Уповноважена з захисту мови закликала ухвалити закон про заборону пісень російською

Про це повідомила пресслужба мовного омбудсмана.

За словами уповноваженої з мовних питань, закон про державну мову встановлює, що культурні заходи в Україні мають відбуватись українською, але при цьому дозволяє виконання пісень іншими мовами, якщо це не суперечить іншим нормам законодавства. Тобто сам факт виконання пісень російською мовою не є порушенням. Водночас Закон "Про культуру" не забороняє мову, а обмежує публічне відтворення творів російських артистів або творів, створених у Росії, як країні-агресорці. Уповноважений із захисту державної мови може контролювати використання української у публічному просторі, зокрема в афішах, квитках чи оголошеннях, але не має права забороняти твори іншими мовами, якщо ті не суперечать іншим законам.

Івановська наголосила, що навіть якщо виконання російськомовних пісень є юридично допустимим, воно є неприйнятним морально й культурно для більшості українців під час війни. Мова стала символом спротиву та ідентичності, тому публічний простір має звучати українською.

Вона також зазначила, що у деяких містах (Київ, Тернопіль) уже діють місцеві рішення про обмеження російськомовного культурного продукту, але без юридичних санкцій, і підкреслила потребу в загальнодержавному правовому врегулюванні цього питання.

"Українське суспільство чітко демонструє свій моральний вибір - на користь української як мови опору, сили та майбутнього. Завдання держави - створити для цього зрозумілі, легітимні та ефективні правові інструменти", - резюмувала Івановська.