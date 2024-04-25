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Український фільм "Я, "Побєда" і Берлін" за повістю Скрябіна вийде у прокат в Польщі

25 квітня, 2024 четвер
11:48
Культура На фото: Постер фільму "Я, "Побєда" і Берлін"

Українська стрічка, знята за мотивами однойменної повісті Кузьми Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін", вийде у польському прокаті

Про це інформує Держкіно. 

"Пригодницька комедія української режисерки Ольги Ряшиної - "Я, Побєда і Берлін" розпочинає кінотеатральний прокат в Польщі", - йдеться у повідомленні. 

Вже 4 травня фільм можна буде побачити в кінотеатрах Гданська, 5 травня - в Познані, а 6 травня - у Вроцлаві. З розкладом сеансів можна ознайомитись за посиланням.  

Стрічка занурює глядача в атмосферу 90-х - епоху молодості Кузьми: музику, картатий кричущий стиль та романтичні сподівання молоді. За сюжетом за три дні до запланованого концерту музикант-початківець Кузьма вирушає зі своїм другом Бардом до Берліна на старій "Побєді". Кажуть, там є колекціонер, готовий обміняти машину на шестисотий "Мерседес". Але з перших хвилин подорожі все йде не за планом. 

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Молодого Кузьму Скрябіна зіграв Іван Бліндар, у фільмі також знялися Марія Стопник та Володимир Гева. Режисеркою стрічки стала Ольга Ряшина.

У фільмі звучать кавери хітів гурту "Скрябін" у виконанні українських зірок: Джамала – "Хай буде так, як хочеш ти", Monatik – "Старі фотографії", "Без обмежень" – "Мовчати", Alina Pash – "Чекаю ночі", Dzidzio – "То моє море", "Антитіла" – "Чорнобиль форева", Adam – "Говорили і курили", "ТНМК" - "Кольорова".

"Виробництво: UPHub за підтримки Державного агентства України з питань кіно та компанії Golden Tile. Дистрибʼютором фільму виступає B&H Film Distribution Company", - додали у Держкіно.

  • 4 січня зʼявився перший трейлер фільму про Кузьму Скрябіна "Я, "Побєда" і Берлін". Прем'єра стрічки відбулася 14 березня.
  • За п'ять тижнів прокату фільм зібрав 53 934 873 гривень, було продано 356 805 квитків. 
Теги:
Світ
Кіно
Україна
Польща
Скрябін
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