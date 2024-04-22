Українці в Сеулі вийшли на акцію проти виступу російського диригента-путініста Співакова

Про це пише "Укрінформ".

Як розповів лідер VoicesInKorea Євгеній Штефан, активісти зібралися біля хмарочоса Lotte Tower, де на 8 травня у концертному залі Lotte Concert Hall запланований виступ Володимира Співакова. Його запросили до Сеула для участі у міжнародному музичному фестивалі.

Учасники мітингу вимагали скасувати запрошення росіянину, наголошуючи, що його приїзд стане інструментом російської пропаганди, зокрема сприятиме "відбіленню" путінської Росії.

"У такій ситуації запрошення до Сеула путінського посіпаки Співакова зовсім недоречне. Група VoicesInKorea планує провести ще кілька подібних акцій у Сеулі та закликає всіх небайдужих підписати петицію за скасування концерту Співакова", - заявив Євгеній Штефан.

Фото: change.org

Лідер VoicesInKorea зауважив, що учасники мітингу також звернули особливу увагу корейської громадськості на те, що путінський режим проводить ворожу політику щодо Південної Кореї, надаючи військову допомогу КНДР.

У Південній Кореї скасували балетну виставу під назвою Modanse за участі російської балерини Великого театру, уродженки України Світлани Захарової, відомої своєю підтримкою президента Росії Володимира Путіна. Покази мали пройти 17-21 квітня в Сеульському центрі мистецтв.

Як повідомляли в МЗС України, цього вдалося досягнути завдяки ініціативі українського МЗС, зусиллям посольства України в Південній Кореї та за підтримки української громади і міжнародних партнерів.