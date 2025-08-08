Уламки поїзда, понівеченого внаслідок ракетної атаки РФ на Дніпро у квітні 2024 року, передали до музею
Технічний музей "Машини Часу" міста Дніпро отримав нові цінні артефакти, щоб продовжити свою місію збереження історичної памʼяті про російську війну в Україні
Про це повідомили у facebook музею "Машини Часу".
У ніч на 19 квітня 2024 року російські терористи атакували Україну "шахедами" та ракетами. Найбільше постраждали Дніпро й область. Загинули люди, серед них двоє дітей, є поранені.
Музею "Машини Часу" вдалося зібрати унікальні артефакти після наймасованішої ракетної атаки Росії по Дніпру. Зазначається, що до музейної колекції вже увійшли розчавлений автомобіль ЗАЗ 1102 "Таврія", який був припаркований у дворі будинку на пл. Вокзальній, 1, та два моторних човни з човнової станції "Сом".
"Продовжуючи нашу місію збереження історичної памʼяті про війну, що триває, до музейної колекції долучено нові цінні артефакти — фрагменти уламків пошкодженого рухомого складу, який постраждав під час ракетного обстрілу РФ 19 квітня 2024 року", - повідомили в музеї.
Там уточнили, що зібрані артефакти стануть основою майбутньої виставки "Війна навколо", мета якої — показати наслідки ракетних ударів РФ по цивільних та промислових об’єктах міста, зберігаючи памʼять та фіксуючи історію.
Більше про атаку на Дніпро 19 квітня 2024 року читайте за посиланням.
