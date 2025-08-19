"Унікальні предмети побуту й мистецтва": окупанти розграбували музеї Донеччини та Луганщини

Про це повідомили активісти руху "Жовта стрічка".

"Там, де кілька років тому можна було побачити рушники, глиняний посуд чи інструменти місцевих ремісників, тепер залишилися лише копії та російська пропаганда", - йдеться у повідомленні.

Так, із Горлівського краєзнавчого музею окупанти вивезли ткані пояси, кераміку, дерев’яні ложки та ручні інструменти.

Із Сорокинського (Краснодонського) музею до Росії вивезли колекцію вишитих рушників і домашнього ткацтва. Натомість у музеї тепер представлені копії радянських орденів і сучасна російська військова символіка.

З Алчевського історико-краєзнавчого музею вивезли прядки, старовинний текстиль та кераміку. Замість них "красуються" експонати з російських армійських музеїв і виставки про так звану СВО.

"Унікальні предмети побуту та мистецтва, що зберігали пам’ять поколінь, вивезені або знищені. На їх місце приходить підміна – копії, муляжі й чужа історія", - наголосили активісти.