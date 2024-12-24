Universal Pictures розкрила подробиці про новий фільм Нолана

Про це повідомила компанія Universal Pictures у соцмережі Х.

"Наступна стрічка Крістофера Нолана "Одіссея" – це міфічна екшн-епопея, знята по всьому світу за допомогою новітньої кінотехнології IMAX", – йдеться в повідомленні.

У компанії додали, що фільм вийде на екрани кінотеатрів 17 липня 2026 року.

Що відомо про стрічку

У жовтні стало відомо, що Крістофер Нолан працює над стрічкою для Universal, яка вийде влітку 2026 року. Подробиці сюжету залишались в таємниці, проте було відомо, що Нолан збирається написати сценарій та продюсувати стрічку разом з дружиною Еммою Томас.

Вже в грудні з'явилась інформація про склад акторів фільму. Так, Метт Деймон, Том Голланд, Енн Гетевей і Роберт Паттісон складають основні головні ролі в фільмі, а Ніонґо і Зендая грають ролі другого плану.