Universal Pictures розкрила подробиці про новий фільм Нолана
Наступним фільмом кінорежисера Крістофера Нолана, який зняв "Оппенгеймер", "Початок", "Інтерстеллар", буде стрічка "Одіссея", яка вийде в липні 2026 року
Про це повідомила компанія Universal Pictures у соцмережі Х.
"Наступна стрічка Крістофера Нолана "Одіссея" – це міфічна екшн-епопея, знята по всьому світу за допомогою новітньої кінотехнології IMAX", – йдеться в повідомленні.
У компанії додали, що фільм вийде на екрани кінотеатрів 17 липня 2026 року.
Що відомо про стрічку
У жовтні стало відомо, що Крістофер Нолан працює над стрічкою для Universal, яка вийде влітку 2026 року. Подробиці сюжету залишались в таємниці, проте було відомо, що Нолан збирається написати сценарій та продюсувати стрічку разом з дружиною Еммою Томас.
Вже в грудні з'явилась інформація про склад акторів фільму. Так, Метт Деймон, Том Голланд, Енн Гетевей і Роберт Паттісон складають основні головні ролі в фільмі, а Ніонґо і Зендая грають ролі другого плану.
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