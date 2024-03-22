Уперше за 50 років: король Швеції Карл XVI Густав нагородив гурт ABBA лицарським орденом Вази

Про це повідомляється на сайті королівського палацу.

Король Швеції Карл XVI Густав вирішив нагородити учасників популярного попгурту ABBA Бенні Андерссона, Ані-Фріду Рейс (Лінгстад), Бьорна Ульвеуса та Агнету Фельтскуг лицарським орденом Вази, який не вручався нікому останні 50 років. Орден Вази - один із чотирьох лицарських орденів Швеції, який разом з орденами Меча, Північної Зірки та орденом Серафима є найвищою нагородою країни.

Орден був заснований в 1772 році королем Густавом III і вручався шведам за особливі заслуги перед батьківщиною - в торгівлі, мистецтвах і землеробстві, науці. Однак у 1974 році влада Швеції вирішила вручати королівський орден лише членам королівського будинку Швеції, а також іноземцям за особливі заслуги перед країною. Шведів вирішили не нагороджувати орденами для того, щоб забезпечити рівності всіх громадян Швеції". Тому з 1975 року орден Вази не вручався.

Претендентів на отримання лицарських орденів обрала громадськість, а спеціальна рада при канцелярії короля розглянула пропозиції.

Уряд Швеції 21 березня підтримав це рішення, а король затвердив його. Церемонія вручення орденів відбудеться 31 травня.

У новому положенні про вручення орденів стверджується, що цією нагородою держава може відзначати заслуги, які виходять за рамки того, що можна очікувати від особи у сфері, в якій вона працює.

"Це може бути, наприклад, смілива спроба врятувати життя, наукове досягнення або зусилля, яке має велике значення для Швеції", - додають на сайті королівського палацу.

Шведський музичний квартет ABBA, утворений в 1972 році, вважається одним з найуспішніших колективів за всю історію популярної музики. Музиканти продали понад 380 млн альбомів і синглів по всьому світу. Вони також відомі своєю перемогою на конкурсі "Євробачення-1974", де представляли Швецію.

Початок правління Карла XVI Густава за часом збігся зі злетом популярності ABBA у світі.

У червні 1976 року ABBA виконала пісню Dancing Queen під час телеконцерту перед весіллям короля Швеції Карла XVI Густава та майбутньої королеви Сільвії Зоммерлат.