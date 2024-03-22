Уперше за 50 років: король Швеції Карл XVI Густав нагородив гурт ABBA лицарським орденом Вази
Шведський король Карл XVI Густав уперше за 50 років вирішив вручити лицарські ордени - найвищі нагороди Швеції за виняткові заслуги - учасникам гурту ABBA
Про це повідомляється на сайті королівського палацу.
Король Швеції Карл XVI Густав вирішив нагородити учасників популярного попгурту ABBA Бенні Андерссона, Ані-Фріду Рейс (Лінгстад), Бьорна Ульвеуса та Агнету Фельтскуг лицарським орденом Вази, який не вручався нікому останні 50 років. Орден Вази - один із чотирьох лицарських орденів Швеції, який разом з орденами Меча, Північної Зірки та орденом Серафима є найвищою нагородою країни.
Орден був заснований в 1772 році королем Густавом III і вручався шведам за особливі заслуги перед батьківщиною - в торгівлі, мистецтвах і землеробстві, науці. Однак у 1974 році влада Швеції вирішила вручати королівський орден лише членам королівського будинку Швеції, а також іноземцям за особливі заслуги перед країною. Шведів вирішили не нагороджувати орденами для того, щоб забезпечити рівності всіх громадян Швеції". Тому з 1975 року орден Вази не вручався.
Претендентів на отримання лицарських орденів обрала громадськість, а спеціальна рада при канцелярії короля розглянула пропозиції.
Уряд Швеції 21 березня підтримав це рішення, а король затвердив його. Церемонія вручення орденів відбудеться 31 травня.
У новому положенні про вручення орденів стверджується, що цією нагородою держава може відзначати заслуги, які виходять за рамки того, що можна очікувати від особи у сфері, в якій вона працює.
"Це може бути, наприклад, смілива спроба врятувати життя, наукове досягнення або зусилля, яке має велике значення для Швеції", - додають на сайті королівського палацу.
Шведський музичний квартет ABBA, утворений в 1972 році, вважається одним з найуспішніших колективів за всю історію популярної музики. Музиканти продали понад 380 млн альбомів і синглів по всьому світу. Вони також відомі своєю перемогою на конкурсі "Євробачення-1974", де представляли Швецію.
Початок правління Карла XVI Густава за часом збігся зі злетом популярності ABBA у світі.
У червні 1976 року ABBA виконала пісню Dancing Queen під час телеконцерту перед весіллям короля Швеції Карла XVI Густава та майбутньої королеви Сільвії Зоммерлат.
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