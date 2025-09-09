Усик відвідав у Торонто показ фільму "Незламний" з Двейном Джонсоном

Про це повідомила Tribuna.ua.

Під час фестивалю відбувся показ "Незламний" (The Smashing Machine), у якому український боксер зіграв майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Марком Керром.

Уродженець Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років.

Головну роль у фільмі зіграв Двейн "Скеля" Джонсон – легендарного американського бійця ММА, абсолютного чемпіона UFC Марка Керра.