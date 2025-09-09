Усик відвідав у Торонто показ фільму "Незламний" з Двейном Джонсоном
Абсолютний чемпіон у надважкій вазі Олександр Усик 9 вересня відвідав міжнародний кінофестиваль у Торонто, де відбувся показ спортивної драми "Незламний" за його участі
Про це повідомила Tribuna.ua.
Під час фестивалю відбувся показ "Незламний" (The Smashing Machine), у якому український боксер зіграв майстра ММА Ігоря Вовчанчина, який двічі бився з Марком Керром.
Уродженець Харківщини, Вовчанчин вважається одним із найсильніших бійців ММА, одним із найкращих бійців в історії, які будь-коли виступали в UFC, і одним із найкращих майстрів змішаних єдиноборств 1990-х років.
Головну роль у фільмі зіграв Двейн "Скеля" Джонсон – легендарного американського бійця ММА, абсолютного чемпіона UFC Марка Керра.
- Спортивна драма "Незламний" (The Smashing Machine) отримала "Срібного лева" за найкращу режисуру на 82-му Венеційському кінофестивалі.
