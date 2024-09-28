В Одесі демонтували барельєф ордена Леніна та медалі "Золота зірка" на площі 10 Квітня
У суботу, 28 вересня, на площі 10 Квітня в Одесі активісти демонтували орден Леніна та медаль "Золота зірка"
Про це повідомляє кореспондентка "Суспільного".
Як зазначається, серед тих, хто прибирав барельєф, громадські діячі Владислав Балінський та Демʼян Ганул.
Після демонтажу на місце прибули патрульні. Демʼян Ганул повідомив, що його відвезли у відділення поліції.
- У ніч на 7 вересня в Одесі активісти Ганул і Балинський зняли з пам'ятника "Крила перемоги" на площі 10 Квітня барельєфи ордена Леніна й медалі "Золота зірка".
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