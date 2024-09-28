В Одесі демонтували барельєф ордена Леніна та медалі "Золота зірка" на площі 10 Квітня

Про це повідомляє кореспондентка "Суспільного".

Як зазначається, серед тих, хто прибирав барельєф, громадські діячі Владислав Балінський та Демʼян Ганул.

Після демонтажу на місце прибули патрульні. Демʼян Ганул повідомив, що його відвезли у відділення поліції.