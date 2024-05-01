В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок
Напередодні Великодня у вівторок, 30 квітня, у Києві відбувся Фестиваль української писанки, у межах якого розписали 800 писанок. Це стало рекордом України
Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.
Зазначається, що організаторами заходу в інноваційному парку UNIT.CITY стали МКІП та ГО "Інститут культури України".
Фестиваль зібрав майстрів зі всієї України, які провели майстер-класи з писанкарства для молоді. Створені писанки передадуть захисникам на фронт за допомоги Міжнародного штабу допомоги українцям.
"Традиційна писанка була, є і буде. Як Національна спілка ми зробимо ще багато витворів, а також будемо навчати молодь - від дитсадків до студентських кіл", - каже майстриня-писанкарка, співавторка подання до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України "Українська писанка: традиція і мистецтво" Зоя Сташук.
Під час події генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк оголосила про встановлення рекорду з наймасовішого розпису писанок майстрами різних регіонів України. Так, протягом 5 годин 530 учасників виготовили 800 писанок.
Фото: МКІП
В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв вручив подяки майстрам писанкарства за їхній внесок у збереження традиції.
"Я дякую всім майстрам, які знаходять в собі натхнення і вкладають душу в це мистецтво. З вами ми впевнені, що традиція писанкарства не лише буде збережена, а передана майбутнім поколінням українців", - сказав він.
Також Карандєєв нагадав, що Україна спільно з Естонією подала номінацію "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць" для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.
Крім того, під час фестивалю український шеф-кухар Євген Клопотенко провів майстер-клас, де показав, як зібрати Великодній кошик.
- На центральній площі Жовкви зафіксували новий рекорд України. Встановила його Галина Ковальська, яка виготовила 10 писанок ручної вишивки, висота яких сягає до 1,5 м.
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