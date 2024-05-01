В Україні встановили рекорд з наймасовішого розпису писанок

Про це інформує Міністерство культури та інформаційної політики України.

Зазначається, що організаторами заходу в інноваційному парку UNIT.CITY стали МКІП та ГО "Інститут культури України".

Фестиваль зібрав майстрів зі всієї України, які провели майстер-класи з писанкарства для молоді. Створені писанки передадуть захисникам на фронт за допомоги Міжнародного штабу допомоги українцям.

"Традиційна писанка була, є і буде. Як Національна спілка ми зробимо ще багато витворів, а також будемо навчати молодь - від дитсадків до студентських кіл", - каже майстриня-писанкарка, співавторка подання до Національного переліку елементів нематеріальної культурної спадщини України "Українська писанка: традиція і мистецтво" Зоя Сташук.

Під час події генеральна директорка Книги світових рекордів Ганна Крисюк оголосила про встановлення рекорду з наймасовішого розпису писанок майстрами різних регіонів України. Так, протягом 5 годин 530 учасників виготовили 800 писанок.

Фото: МКІП

В. о. міністра культури та інформаційної політики Ростислав Карандєєв вручив подяки майстрам писанкарства за їхній внесок у збереження традиції.

"Я дякую всім майстрам, які знаходять в собі натхнення і вкладають душу в це мистецтво. З вами ми впевнені, що традиція писанкарства не лише буде збережена, а передана майбутнім поколінням українців", - сказав він.

Також Карандєєв нагадав, що Україна спільно з Естонією подала номінацію "Писанка: українська традиція і мистецтво оздоблення яєць" для включення до Репрезентативного списку нематеріальної спадщини ЮНЕСКО.

Крім того, під час фестивалю український шеф-кухар Євген Клопотенко провів майстер-клас, де показав, як зібрати Великодній кошик.