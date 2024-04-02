Ведучий Мірошниченко зізнався, що постійно ходить до військкомату, але має бронь від мобілізації

Про це він сказав у коментарі проєкту "У ліжку".

Український ведучий Тімур Мірошниченко розповів, що регулярно ходить до територіального центру комплектування.

"Я військовозобов'язаний. Я молодший лейтенант. Я і так у цій системі. Ось післязавтра йду в ТЦК. Я туди кожні пів року ходжу, тому що мені так потрібно. У мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні, а телебачення як засіб масової інформації є частиною критичної інфраструктури країни", — поділився ведучий.

Мірошниченко уточнив, що в разі необхідності готовий піти воювати.

"Тобто у мене є бронювання, але якщо настане той момент, що все, варіантів уже немає, то звичайно, я тікати за кордон точно не буду", — наголосив він.

У родини Мірошниченків до того ж троє дітей - двоє біологічних і усиновлений хлопчик. Також вони сподіваються, що цього року в них народиться ще одна дитина.

Ведучий Нікіта Добринін заявив, що не йде на фронт, бо є єдиним годувальником у родині батьків.