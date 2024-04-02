Ведучий Мірошниченко зізнався, що постійно ходить до військкомату, але має бронь від мобілізації
Український ведучий, постійний коментатор Євробачення Тімур Мірошниченко поділився, чи готовий вступити до лав ЗСУ та чому наразі не на фронті
Про це він сказав у коментарі проєкту "У ліжку".
Український ведучий Тімур Мірошниченко розповів, що регулярно ходить до територіального центру комплектування.
"Я військовозобов'язаний. Я молодший лейтенант. Я і так у цій системі. Ось післязавтра йду в ТЦК. Я туди кожні пів року ходжу, тому що мені так потрібно. У мене є бронювання від моєї роботи, тому що я працюю на телебаченні, а телебачення як засіб масової інформації є частиною критичної інфраструктури країни", — поділився ведучий.
Мірошниченко уточнив, що в разі необхідності готовий піти воювати.
"Тобто у мене є бронювання, але якщо настане той момент, що все, варіантів уже немає, то звичайно, я тікати за кордон точно не буду", — наголосив він.
У родини Мірошниченків до того ж троє дітей - двоє біологічних і усиновлений хлопчик. Також вони сподіваються, що цього року в них народиться ще одна дитина.
Ведучий Нікіта Добринін заявив, що не йде на фронт, бо є єдиним годувальником у родині батьків.
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