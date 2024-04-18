Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Культура Венеційська бієнале: українці поширили по всьому місту мапи бомбосховищ

Венеційська бієнале: українці поширили по всьому місту мапи бомбосховищ

18 квітня, 2024 четвер
23:56
Культура

Учасники 60-ї Венеційської бієнале з України розповсюдили по всьому місту карту місцевих бомбосховищ

Про це повідомили організатори акції

За задумом організаторів акції, Українського павільйону та Bickerstaff.101, цей своєрідний перформанс має нагадувати відвідувачам Венеційської бієнале про те, що навіть у мирній Венеції війна може бути ближче, ніж здається.

"Мапи, та буклети, які розвішені по всіх вуличках Венеції, протиставляють мальовничі канали та площі позначенням місць, де можна сховатися у разі бомбардування. Цей різкий контраст слугує потужним нагадуванням про те, що війна поруч, та ніхто не застрахований від того, що вона може прийти до рідного міста", – зазначають організатори. 

Фото: надали організатори

 

За збігом, неподалік українського павільйону розташований Bunker II Guerilla Mondliale – бомбосховище часів II Світової війни. 

"У Google Maps цей бункер позначений як "закритий назавжди", проте акція українців змушує європейських відвідувачів задуматися над тим, наскільки це "назавжди" реальне", – додають учасники Українського павільйону.

Фото: надали організатори

 

Мапа бомбосховищ є частиною ширшої теми Українського павільйону – "Плетіння сіток", яка досліджує важливість єдності та колективних дій у складні часи.

Фото: надали організатори

 

Поряд з картою, експозиція демонструє силу та стійкість українського народу через різноманітні артоб'єкти:

  • документальний фільм Данила Ревковського та Андрія Рачинського про цивільний досвід російського вторгнення
  • роботу Каті Бучацької, створену разом із нейровідмінними митцями, яка досліджує використання кліше під час війни
  • стрічка Андрія Достлієва та Лії Достлієвої, який ставить під сумнів стереотипи щодо українських біженців. 

Які події супроводжують цьогорічну Венеційську бієнале

Венеційська бієнале триватиме  з 20 квітня по 24 листопада. Цього року виставка знову відбудеться без Росії. Країна-агресорка другий рік поспіль не матиме свого павільйону на цій одній з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в Італії.

Ватикан оприлюднив свій новаторський проєкт для майбутньої Венеційської бієнале мистецтва – мультимедійну інсталяцію, яку розташує всередині жіночої в’язниці Венеції, створену за активної участі ув’язнених і митців і відкриту для публіки в суворих умовах безпеки.

Канадська письменниця Маргарет Етвуд написала антивоєнний вірш "Лихо війни: продовження" про наслідки війни. Його представили разом з понад 200 роботами, зокрема картинами Франсіско де Гої та Отто Дікса, на виставці, покликаній підкреслити марність людських конфліктів.який представлять на Венеційській бієнале.

Художниця Рут Патір і куратори відмовилися відкривати ізраїльський павільйон на Венеційській бієнале, доки не буде досягнуто перемир'я в Газі та домовленості про звільнення заручників. Своє рішення вони оприлюднили на табличці на вікні ізраїльського павільйону в перший день показу для преси, що відбувся напередодні загального відкриття ярмарку сучасного мистецтва. Міністр культури Італії підтримав участь Ізраїлю, і ярмарок відкривався в умовах надзвичайно посиленої безпеки.

Теги:
Світ
Україна
Італія
мистецтво
Читайте також:
світ, міжнародний огляд
Автор Андріана Стахів
18 квітня, 2024 четвер
Чому Трамп "ненавидить" Україну та які плани у Джонсона щодо американської допомоги. Акценти світових ЗМІ 18 квітня
Олександр Будько (позивний "Терен")
16 квітня, 2024 вiвторок
Танцюють під Чайковського: військовий Олександр Терен відмовився від співпраці з артистами балету Кухар і Стояновим
Олександр Корнієнко
16 квітня, 2024 вiвторок
Віцеспікер Корнієнко пояснив, чому серед українців впала довіра до Верховної Ради
Київ
+6°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 39.41
    Купівля 39.41
    Продаж 39.92
  • EUR
    Купівля 42.16
    Продаж 42.89
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 квітня
00:38
Баєр, Байєр, Ліга Європи
"Баєр" пройшов "Вест Гем" в ЛЄ і встановив історичний рекорд у європейському футболі
00:28
ЦРУ
Є ризик програшу України до кінця року, якщо не буде схвалено допомогу США, – директор ЦРУ Бернс
00:13
Оновлено
Харківщина газопровід пожежа
На Харківщині пошкоджено газопровід: виникла пожежа, постраждалих немає
00:01
Ентоні Блінкен та Дмитро Кулеба
"У нас немає плану Б": Кулеба прокоментував очікування від голосування в конгресі США
2024, четвер
18 квітня
23:44
Генасамблея ООН
США обмежили пересування очільника МЗС Ірану, який прибув на заходи ООН
23:13
В Україну після року роботи в Антарктиці повернулася 28-ма експедиція
23:03
Окупанти на ЗАЕС
У МАГАТЕ повідомили про вибухи на території ЗАЕС. Окупанти заявили, нібито "нейтралізували" дрон
23:01
Дмитро Кулеба
"Навіть більше є батарей, ніж 100": Кулеба про ППО, які можуть бути надані Україні
22:50
Meta представила прототип нової моделі ШІ LLaMA 3
22:27
конгрес США
Демократи у конгресі пообіцяли підтримати законопроєкт про допомогу Україні
22:18
Валдіс Домбровскіс
У G7 розглядають використання $300 млрд заморожених активів РФ як заставу для кредитів України, - віцепрезидент Єврокомісії Домбровскіс
22:14
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Залежність України від допомоги США. Технологічні рішення та ситуація на полі бою. Колонка Сергія Згурця
21:51
Оновлено
Віцеканцлер Німеччини Габек
Віцеканцлер Німеччини Габек у Києві зустрівся з Зеленським
21:46
Ексклюзив
Військові
За умови нормальної ротації 70-80% військових повернулися б на фронт після відпочинку, - нардеп Костенко
21:40
"Схеми": Портнов, який перебуває в Іспанії, переоформив на дітей маєток під Києвом
21:36
Зеленський напередодні свята Песах зустрівся з єврейською громадою в укритті школи
21:30
Чехія допомога Україні
Україна та Чехія розпочали підготовку двосторонньої безпекової угоди
21:04
Google
Google звільнила 28 працівників, які протестували проти контракту компанії з Ізраїлем
20:57
Дмитро Сус
Касаційна палата Верховного Суду підтвердила вирок експосадовцю Генпрокуратури Сусу
20:27
Швейцарія
Уряд Швейцарії затвердив виділення Україні понад 5 млрд євро на відновлення
20:05
OPINION
Ігор Гулик
На повільному вогні. Як Україну підштовхують до "миру"
20:03
ЗСУ генштаб війна з Росією
Впродовж доби на фронті зафіксовано 71 бойове зіткнення, найбільше в районі Бахмута, - Генштаб
20:00
Огляд
переможні новини
Переможні новини 785-го дня війни: Україна має супердрони, що можуть вражати цілі в Сибіру, Німеччина передасть нам ще одну систему ППО
19:56
OPINION
Віталій Портников
Новий закон про допомогу Україні від США: деталі
19:52
Будинок футболу УАФ
Аудит в УАФ виявив відтік активів у 1,3 млрд грн за президентства Павелка
19:51
ЗРК Patriot
Україна може отримати від Німеччини і партнерів ще сім систем Patriot, - Шольц
19:44
Ексклюзив
Ми побачили тривожні тенденції: Фонд "Демократичні ініціативи" про джерела, з яких українці отримують інформацію
19:42
Україна Британія
Британія надала Україні обладнання для покращення роботи ТЦК
19:29
Ексклюзив
військовий квиток, мобілізація
Захист прав людини в ЄС: кореспондентка Висоцька розповіла, що військовозобов'язаних силоміць повертати в Україну не будуть
19:20
аргентина нато
Аргентина попросила надати їй статус глобального партнера НАТО
19:13
безпілотник
Україна розробила дрони, які долають 3 тис. км і здатні долітати до Сибіру, - The Economist
19:10
Інтерв’ю
Володимир Нікулін
Поліцейський Володимир Нікулін з фільму "20 днів у Маріуполі": такої війни не було на нашому континенті
18:44
нафтовий танкер
"Cтворить екологічний хаос": очільник МЗС Швеції про переспрямування нафтових танкерів РФ через Балтійське море
18:34
TikTok
TikTok заблокував 24 профілі, які поширювали пропаганду РФ: серед них - сторінки Шарія, Дубінського та Панченко
18:31
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
18:25
Україна_Польща
У Польщі затримали агента спецслужб РФ, який готував замах на Зеленського
18:04
OPINION
Віктор Каспрук
Нова гра Ірану: чи буде відповідь Ізраїлю?
17:59
Кривий Ріг, російська атака, обстріл
Громади чотирьох областей України отримають техніку для розчищення завалів
17:49
Північний потік 2
Страховики відмовились платити оператору "Північного потоку" за пошкодження газогону
17:48
МВФ
Цьогоріч Україні потрібно $42 млрд для бюджетної підтримки, - очільниця МВФ Георгієва
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV