Венеційська бієнале: українці поширили по всьому місту мапи бомбосховищ

Про це повідомили організатори акції

За задумом організаторів акції, Українського павільйону та Bickerstaff.101, цей своєрідний перформанс має нагадувати відвідувачам Венеційської бієнале про те, що навіть у мирній Венеції війна може бути ближче, ніж здається.

"Мапи, та буклети, які розвішені по всіх вуличках Венеції, протиставляють мальовничі канали та площі позначенням місць, де можна сховатися у разі бомбардування. Цей різкий контраст слугує потужним нагадуванням про те, що війна поруч, та ніхто не застрахований від того, що вона може прийти до рідного міста", – зазначають організатори.

Фото: надали організатори

За збігом, неподалік українського павільйону розташований Bunker II Guerilla Mondliale – бомбосховище часів II Світової війни.

"У Google Maps цей бункер позначений як "закритий назавжди", проте акція українців змушує європейських відвідувачів задуматися над тим, наскільки це "назавжди" реальне", – додають учасники Українського павільйону.

Фото: надали організатори

Мапа бомбосховищ є частиною ширшої теми Українського павільйону – "Плетіння сіток", яка досліджує важливість єдності та колективних дій у складні часи.

Фото: надали організатори

Поряд з картою, експозиція демонструє силу та стійкість українського народу через різноманітні артоб'єкти:

документальний фільм Данила Ревковського та Андрія Рачинського про цивільний досвід російського вторгнення

роботу Каті Бучацької, створену разом із нейровідмінними митцями, яка досліджує використання кліше під час війни

стрічка Андрія Достлієва та Лії Достлієвої, який ставить під сумнів стереотипи щодо українських біженців.

Які події супроводжують цьогорічну Венеційську бієнале

Венеційська бієнале триватиме з 20 квітня по 24 листопада. Цього року виставка знову відбудеться без Росії. Країна-агресорка другий рік поспіль не матиме свого павільйону на цій одній з провідних виставок сучасного мистецтва, що проходить що два роки в Італії.

Ватикан оприлюднив свій новаторський проєкт для майбутньої Венеційської бієнале мистецтва – мультимедійну інсталяцію, яку розташує всередині жіночої в’язниці Венеції, створену за активної участі ув’язнених і митців і відкриту для публіки в суворих умовах безпеки.

Канадська письменниця Маргарет Етвуд написала антивоєнний вірш "Лихо війни: продовження" про наслідки війни. Його представили разом з понад 200 роботами, зокрема картинами Франсіско де Гої та Отто Дікса, на виставці, покликаній підкреслити марність людських конфліктів.який представлять на Венеційській бієнале.

Художниця Рут Патір і куратори відмовилися відкривати ізраїльський павільйон на Венеційській бієнале, доки не буде досягнуто перемир'я в Газі та домовленості про звільнення заручників. Своє рішення вони оприлюднили на табличці на вікні ізраїльського павільйону в перший день показу для преси, що відбувся напередодні загального відкриття ярмарку сучасного мистецтва. Міністр культури Італії підтримав участь Ізраїлю, і ярмарок відкривався в умовах надзвичайно посиленої безпеки.