Від зупинки серця у 24 роки помер актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі

Про це повідомляє Театр на Подолі.

"Сьогодні зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним та близьким", - повідомили у Facebook.

Крім цього, смерть підтвердила акторка театру Дарія Малахова. Дівчина згадала, як вони разом з Дар'юшем Есламі грали на сцені.

"Буквально грали останні вистави паралельно. Ми Камінного, вони Незнайомку на малій сцені. Жартували, сміялися, говорили про рівень культури серед працівників культури. Дарʼюша один з найінтелігентніших акторів, з якими я спілкувалася. Ніжний, уважний, приємний, талановитий. Писав пісні, так вірно відчував театр. Я пообіцяла йому привезти татові сорочки, жартували, що хай вони репер служать живим. І от", - пише Дарія Малахова.

Що відомо про Дар'юша Есламі

Актор закінчив Київський національний університет театру кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого: у 2021 році майстерню Остропольского Л.Б. за спеціальністю актор драматичного театру, а у 2023 році майстерню Чхаїдзе В.А. за спеціальністю актор драматичного театру.

Чоловік грав у виставах "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти", "Шановні божевільні" та "Капітан Бровари".