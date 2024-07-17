Від зупинки серця у 24 роки помер актор Театру на Подолі Дар'юш Есламі
У вівторок, 16 липня, внаслідок зупинки серця помер актор київського Театру на Подолі Дар'юш Есламі. Чоловіку було 24 роки
Про це повідомляє Театр на Подолі.
"Сьогодні зупинилося серце нашого актора Дар'юша Есламі. Щирі співчуття рідним та близьким", - повідомили у Facebook.
Крім цього, смерть підтвердила акторка театру Дарія Малахова. Дівчина згадала, як вони разом з Дар'юшем Есламі грали на сцені.
"Буквально грали останні вистави паралельно. Ми Камінного, вони Незнайомку на малій сцені. Жартували, сміялися, говорили про рівень культури серед працівників культури. Дарʼюша один з найінтелігентніших акторів, з якими я спілкувалася. Ніжний, уважний, приємний, талановитий. Писав пісні, так вірно відчував театр. Я пообіцяла йому привезти татові сорочки, жартували, що хай вони репер служать живим. І от", - пише Дарія Малахова.
Що відомо про Дар'юша Есламі
Актор закінчив Київський національний університет театру кіно і телебачення ім. І.К. Карпенка-Карого: у 2021 році майстерню Остропольского Л.Б. за спеціальністю актор драматичного театру, а у 2023 році майстерню Чхаїдзе В.А. за спеціальністю актор драматичного театру.
Чоловік грав у виставах "Незнайомка", "Сон літньої ночі", "Комедіанти", "Шановні божевільні" та "Капітан Бровари".
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