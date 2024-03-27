Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" розірвало співпрацю з ілюстраторкою Галею Зінько, яка працює з росіянами
Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" припинило співпрацю з художницею Галею Зінько, а книжки "Аліса у Дивокраї" та "Аліса у Задзеркаллі" з її ілюстраціями вилучили з продажу
Про це пише "Читомо".
Піар-менеджер українського видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Володимир Яковлєв розповів, що вони припинили співпрацю з ілюстраторкою Галею Зінько, яка працює з російськими книжковими видавництвами.
За його словами, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" не почула "чіткої позиції української художниці щодо загарбницької війни Росії проти України". Книжки "Аліса у Дивокраї" (2018) та "Аліса у Задзеркаллі" (2020) з ілюстраціями Галі Зінько вилучили з продажу, а залишки накладу планують передати у бібліотеки на деокуповані території.
Раніше Тетяна Позняк звернула увагу, що ілюстраторка Галина Зінько співпрацювала з російськими видавництвами, зокрема з видавництвом "Вилли Винки".
"Приблизно з 2014 року ваша "юна зірка української ілюстрації" працює з російськими видавництвами. У 2018-2020 роках вона не вилазила з російських виставок і презентацій в "любімих мєстах Москви". "Аліса" теж спершу вийшла в Росії, а вже потім у вас", - звернулася Позняк до "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".
Фото: скриншот Тетяни Позняк
Зараз Зінько проживає в Хорватії, продовжує малювати російські книжки та проводити курси на російських платформах. Вона також заснувала бізнес з цінами в рублях і шоурумом в Москві, про що сама повідомляє в соцмережах.
Фото: скриншот з Instagram
Фото: скриншот з сайту Галі Зінько
Фото: скриншот Тетяни Позняк
"Для чого вже після 2022 року знову і знову перевидавати ці книжки?" - обурилася вона виходом нового накладу "Аліси у Задзеркаллі".
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