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Головна Культура Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" розірвало співпрацю з ілюстраторкою Галею Зінько, яка працює з росіянами

Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" розірвало співпрацю з ілюстраторкою Галею Зінько, яка працює з росіянами

27 березня, 2024 середа
16:14
Культура На фото: "Аліса у Задзеркаллі" від "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА"

Видавництво "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" припинило співпрацю з художницею Галею Зінько, а книжки "Аліса у Дивокраї" та "Аліса у Задзеркаллі" з її ілюстраціями вилучили з продажу

Про це пише "Читомо".

Піар-менеджер українського видавництва "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" Володимир Яковлєв розповів, що вони припинили співпрацю з ілюстраторкою Галею Зінько, яка працює з російськими книжковими видавництвами. 

За його словами, "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА" не почула "чіткої позиції української художниці щодо загарбницької війни Росії проти України".  Книжки "Аліса у Дивокраї" (2018) та "Аліса у Задзеркаллі" (2020) з ілюстраціями Галі Зінько вилучили з продажу, а залишки накладу планують передати у бібліотеки на деокуповані території.

Раніше Тетяна Позняк звернула увагу, що ілюстраторка Галина Зінько співпрацювала з російськими видавництвами, зокрема з видавництвом "Вилли Винки".

"Приблизно з 2014 року ваша "юна зірка української ілюстрації" працює з російськими видавництвами. У 2018-2020 роках вона не вилазила з російських виставок і презентацій в "любімих мєстах Москви". "Аліса" теж спершу вийшла в Росії, а вже потім у вас", - звернулася Позняк до "А-БА-БА-ГА-ЛА-МА-ГА".

На фото: Галя Зінько в Москві

Фото: скриншот Тетяни Позняк

Зараз Зінько проживає в Хорватії, продовжує малювати російські книжки та проводити курси на російських платформах. Вона також заснувала бізнес з цінами в рублях і шоурумом в Москві, про що сама повідомляє в соцмережах.

Галя Зінько

Фото: скриншот з Instagram

На фото: сайт Галі Зінько з цінами в рублях

Фото: скриншот з сайту Галі ЗінькоНа фото: Галя Зінько для російських видавництв

Фото: скриншот Тетяни Позняк

"Для чого вже після 2022 року знову і знову перевидавати ці книжки?" - обурилася вона виходом нового накладу "Аліси у Задзеркаллі".
 

Теги:
Росія
скандал
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