Відвідувачі музею в Нідерландах зможуть спостерігати за реставрацією однієї з найвідоміших картин Рембрандта

Про це йдеться у повідомленні музею в соцмережі X.

"Після п'яти років інтенсивних досліджень наша команда з восьми консерваторів Rijksmuseum почала знімати лак з картини Рембрандта "Нічна варта". Це дозволить нам зберегти картину для майбутніх поколінь", - розповіли у музеї.

Today is a special day! After five years of intensive research, our team of eight Rijksmuseum conservators started removing the varnish from Rembrandt's The Night Watch. This will enable us to preserve the painting for future generations. You can watch this process live, as the… pic.twitter.com/XeVT8QoHwh — Rijksmuseum (@rijksmuseum) November 12, 2024

Там також зазначили, що відвідувачі можуть спостерігати за процесом реставрації наживо, оскільки робота над полотном ведеться у спеціальній прозорій скляній камері, встановленій у галереї, де розміщена картина.