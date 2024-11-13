Відвідувачі музею в Нідерландах зможуть спостерігати за реставрацією однієї з найвідоміших картин Рембрандта
Після п’яти років досліджень у Державному музеї Нідерландів розпочали реставрацію картини Рембрандта "Нічна варта". Спостерігати за процесом можна наживо
Про це йдеться у повідомленні музею в соцмережі X.
"Після п'яти років інтенсивних досліджень наша команда з восьми консерваторів Rijksmuseum почала знімати лак з картини Рембрандта "Нічна варта". Це дозволить нам зберегти картину для майбутніх поколінь", - розповіли у музеї.
Там також зазначили, що відвідувачі можуть спостерігати за процесом реставрації наживо, оскільки робота над полотном ведеться у спеціальній прозорій скляній камері, встановленій у галереї, де розміщена картина.
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