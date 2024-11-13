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Головна Культура Відвідувачі музею в Нідерландах зможуть спостерігати за реставрацією однієї з найвідоміших картин Рембрандта

Відвідувачі музею в Нідерландах зможуть спостерігати за реставрацією однієї з найвідоміших картин Рембрандта

Катерина Ганжа
13 листопада, 2024 середа
18:29
Культура На фото: "Нічна варта" Рембрандта

Після п’яти років досліджень у Державному музеї Нідерландів розпочали реставрацію картини Рембрандта "Нічна варта". Спостерігати за процесом можна наживо

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Про це йдеться у повідомленні музею в соцмережі X. 

"Після п'яти років інтенсивних досліджень наша команда з восьми консерваторів Rijksmuseum почала знімати лак з картини Рембрандта "Нічна варта". Це дозволить нам зберегти картину для майбутніх поколінь", - розповіли у музеї. 

 

Там також зазначили, що відвідувачі можуть спостерігати за процесом реставрації наживо, оскільки робота над полотном ведеться у спеціальній прозорій скляній камері, встановленій у галереї,  де розміщена картина.

  • Науковці зʼясували, як Рембрандт домігся блиску картини "Нічна варта". 
  • Картині нідерландського художника Рембрандта Гарменсзона ван Рейна "Нічна варта" повернули оригінальний вигляд вперше за 300 років. 
Теги:
Новини
мистецтво
Нідерланди
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