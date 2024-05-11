Вікіпедії потрібні знавці кримськотатарської мови

Про це повідомляє Вікімедіа Україна у Facebook.

У повідомленні зазначається, що громадська організація "Вікімедіа Україна" майже зібрала оргком марафону написання статей у кримськотатарській Вікіпедії, але наразі йому бракує носіїв кримськотатарської мови.

Знавці мови необхідні якісної оцінки та відзначення найкращих статей, написаних та перекладених у межах кампанії.

"Якщо ви, або ваші знайомі-друзі знають кримськотатарську мову — поділіться з ними цією новиною! Зробімо кримськотатарську Вікіпедію ще більш якісною та наповненою", - закликали у Вікімедіа.