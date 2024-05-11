Вікіпедії потрібні знавці кримськотатарської мови
Громадська організація "Вікімедіа Україна" оголосила про вакансію для носіїв кримськотатарської мови. Серед обов'язків: якісна оцінка та відзначення найкращих статей написаних та перекладених у межах кампанії
Про це повідомляє Вікімедіа Україна у Facebook.
У повідомленні зазначається, що громадська організація "Вікімедіа Україна" майже зібрала оргком марафону написання статей у кримськотатарській Вікіпедії, але наразі йому бракує носіїв кримськотатарської мови.
Знавці мови необхідні якісної оцінки та відзначення найкращих статей, написаних та перекладених у межах кампанії.
"Якщо ви, або ваші знайомі-друзі знають кримськотатарську мову — поділіться з ними цією новиною! Зробімо кримськотатарську Вікіпедію ще більш якісною та наповненою", - закликали у Вікімедіа.
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В українській Вікіпедії визначили 50 статей, які найчастіше відвідували українці у 2023 році. Зокрема, найбільшу кількість переглядів набрала стаття про Україну.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
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