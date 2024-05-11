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Вікіпедії потрібні знавці кримськотатарської мови

11 травня, 2024 субота
16:18
Культура технології світ
Зміст

Громадська організація "Вікімедіа Україна" оголосила про вакансію для носіїв кримськотатарської мови. Серед обов'язків: якісна оцінка та відзначення найкращих статей написаних та перекладених у межах кампанії

Про це повідомляє Вікімедіа Україна у Facebook.

У повідомленні зазначається, що громадська організація "Вікімедіа Україна" майже зібрала оргком марафону написання статей у кримськотатарській Вікіпедії, але наразі йому бракує носіїв кримськотатарської мови.

Знавці мови необхідні якісної оцінки та відзначення найкращих статей, написаних та перекладених у межах кампанії.

"Якщо ви, або ваші знайомі-друзі знають кримськотатарську мову — поділіться з ними цією новиною! Зробімо кримськотатарську Вікіпедію ще більш якісною та наповненою", - закликали у Вікімедіа.

  • В українській Вікіпедії визначили 50 статей, які найчастіше відвідували українці у 2023 році. Зокрема, найбільшу кількість переглядів набрала стаття про Україну.

Теги:
Суспільство
Україна
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