"Війна в Україні. Біль, відчай та надія": фотограф Ліберов отримав французьку премію для військових кореспондентів

Про це повідомляє пресслужба премії.

11-12 жовтня у французькому місті Байє відбулося нагородження лауреатів премії Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів. Одним із переможців став український фотограф Костянтин Ліберов.

Він здобув перемогу у категорії "Фото" за відкритим голосуванням аудиторії з серією фотографій "Війна в Україні. Біль, відчай та надія", а також посів 2 місце у цій категорії за вибором журі.

"Це велика честь і неймовірне досягнення — як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію — висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу", - прокоментував Ліберов.

Цього року лауреатами премії також стали кореспонденти з фотографіями з Сектора гази.

Довідково. Премію Bayeux Calvados-Normandy Award започаткували у 1994 році у французькому місті Байє на честь 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.За час існування її отримували представники провідних світових ЗМІ: Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde та інших.