"Війна в Україні. Біль, відчай та надія": фотограф Ліберов отримав французьку премію для військових кореспондентів
Український фотограф Костянтин Ліберов отримав французьку премію Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів
Про це повідомляє пресслужба премії.
11-12 жовтня у французькому місті Байє відбулося нагородження лауреатів премії Bayeux Calvados-Normandy Award, якою відзначають військових кореспондентів. Одним із переможців став український фотограф Костянтин Ліберов.
Він здобув перемогу у категорії "Фото" за відкритим голосуванням аудиторії з серією фотографій "Війна в Україні. Біль, відчай та надія", а також посів 2 місце у цій категорії за вибором журі.
"Це велика честь і неймовірне досягнення — як особисте, так і для української військової фотографії загалом. Завдяки цій перемозі ми продовжуємо виконувати нашу місію — висвітлювати боротьбу України та показувати правду всьому світу", - прокоментував Ліберов.
Цього року лауреатами премії також стали кореспонденти з фотографіями з Сектора гази.
Довідково. Премію Bayeux Calvados-Normandy Award започаткували у 1994 році у французькому місті Байє на честь 50-річчя висадки союзницьких військ у Нормандії під час Другої світової війни.За час існування її отримували представники провідних світових ЗМІ: Associated Press, Reuters, BBC, CNN, Le Monde та інших.
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