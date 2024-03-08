Вийшов перший повноцінний трейлер серіалу Fallout від Amazon

Про це Еспресо.TV повідомляє з посиланням на ютуб-канал Amazon.

"Заснована на культовій ігровій серії всіх часів, телеадаптація Fallout — історія про заможних і малозабезпечених у світі, в якому практично не залишилося ніяких матеріальних цінностей. Через 219 років після апокаліпсису мешканці розкішних ядерних сховищ змушені повернутися на опромінений радіацією ядерний ландшафт, залишений у спадок їхніми предками. На превеликий подив, вони дізнаються, що на поверхні на них чекає вкрай складний, на диво радісний і жорстокий всесвіт", - йдеться в офіційному синопсисі під трейлером.

Головні ролі в Fallout зіграли Елла Пернелл, Волтон Ґоґґінс і Кайл Маклаклен. Шоураннери проєкту - Джонатан Нолан і Ліза Джой, які є творцями серіалу "Світ Дикого Заходу".

За декілька годин трейлер Fallout переглянули більше ніж 4 млн глядачів.

Трейлер серіалу Fallout

Дата виходу серіалу Fallout

11 квітня на Prime Video одночасно з’являться усі 8 епізодів серіалу Fallout.